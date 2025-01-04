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بالأسماء، قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

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بالأسماء، قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

بالأسماء، قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 06:50 مساءً - أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 600 لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير لمدة ثلاث سنوات.

وفي سياق آخر، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع بحث جهود الحكومة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، بما في ذلك تلك اللازمة لمشاريع التنمية، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات الضرورية لاستدامة العمل بكفاءة في هذا القطاع.

كما تم استعراض جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، حيث أكد الرئيس على أهمية مواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلًا عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية في مصر.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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