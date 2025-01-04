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"تنمية التجارة": إطلاق السجل الافتراضي للعاملين في مجال التجارة الإلكترونية - أخبار كلمتك

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"تنمية التجارة": إطلاق السجل الافتراضي للعاملين في مجال التجارة الإلكترونية - أخبار كلمتك

"تنمية التجارة": إطلاق السجل الافتراضي للعاملين في مجال التجارة الإلكترونية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 06:50 مساءً - أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه بصدد إطلاق "السجل الافتراضي" لمساعدة الأفراد الذين يعملون في التجارة الإلكترونية.

وقالت هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية  أن من أهم المبادرات التى نركز عليها فى هذا المجال هو "السجل الافتراضي"، وهو خطوة جديدة تهدف إلى مساعدة الأفراد الذين يعملون فى التجارة الإلكترونية دون امتلاك سجل تجارى تقليدي.

وأشارت إلى أن كان الأفراد الذين يعملون عبر الإنترنت ويرغبون فى عرض منتجاتهم على منصات مثل أمازون أو سوق كوم أو غيرها يواجهون تحديات كبيرة، حيث لا يمكنهم عرض منتجاتهم فى هذه المنصات الشهيرة دون وجود سجل تجارى رسمي. 

 

وأكدت أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يسعى لدعم وتحفيز التجارة الإلكترونية فى مصر وتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال الذين يعتمدون على الإنترنت لعرض منتجاتهم، مشيرة إلى الزيادة الكبيرة فى استخدام الأفراد للإنترنت والمنصات الإلكترونية الشهيرة لتسويق المنتجات، وهذا يفتح أبوابًا واسعة للفرص التجارية.

وبحسب بيانات صادرة من مركز معلومات مجلس الوزراء، فإن حجم التجارة الإلكترونية في السوق المصري تجاوز 93 مليار جنيه في عام 2021، وخلال العام 2022 وصل إلي 121 مليار جنيه، بنسبة نمو 30 %، وهذه الأرقام تعكس حركة البيع والشراء وحجم المعاملات التجارية في هذا القطاع الحيوي والهام والذي يُعد هو مستقبل التجارة الداخلية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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