مشاهير العرب - رامي رضوان يدعم دنيا سمير غانم في أول ليلة عرض لـ «مكسرة الدنيا»| صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رامي رضوان يدعم دنيا سمير غانم في أول ليلة عرض لـ «مكسرة الدنيا»| صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل طرحها.. تامر حسني يكشف عن كواليس أغنيته «فعلا مبيتنسيش»| فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل طرحها.. تامر حسني يكشف عن كواليس أغنيته «فعلا مبيتنسيش»| فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لطفي لبيب يكشف عن رغبته في الاعتزال لهذا السبب «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لطفي لبيب يكشف عن رغبته في الاعتزال لهذا السبب «صور» - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - وزير الداخلية يزور البابا تواضروس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - وزير الداخلية يزور البابا تواضروس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - الطقس غدا.. خريطة سقوط الأمطار وانتشار الصقيع - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - الطقس غدا.. خريطة سقوط الأمطار وانتشار الصقيع - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - مشاهدة مباراة برشلونة وبارباسترو بث مباشر في كأس ملك إسبانيا اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - مشاهدة مباراة برشلونة وبارباسترو بث مباشر في كأس ملك إسبانيا اليوم - أخبار كلمتك

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة رصد فيروس جديد يصيب كبار السن - أخبار كلمتك

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة رصد فيروس جديد يصيب كبار السن - أخبار كلمتك

حواس والعناني وفاروق حسني وغادة والي أبرزهم، قائمة أمناء هيئة المتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

حواس والعناني وفاروق حسني وغادة والي أبرزهم، قائمة أمناء هيئة المتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

“مكسرة الدنيا” لـ دنيا سمير غانم بالرياض ترفع شعار كاملة العدد - أخبار كلمتك

“مكسرة الدنيا” لـ دنيا سمير غانم بالرياض ترفع شعار كاملة العدد - أخبار كلمتك

مجموعة الأهلي، أورلاندو بايرتس يتقدم بهدف على ستاد أبيدجان بالشوط الأول - أخبار كلمتك

مجموعة الأهلي، أورلاندو بايرتس يتقدم بهدف على ستاد أبيدجان بالشوط الأول - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

السيسي يعدل قرارا أصدره مبارك بشأن إحدى الجامعات "مستند" - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
السيسي يعدل قرارا أصدره مبارك بشأن إحدى الجامعات "مستند" - أخبار كلمتك

السيسي يعدل قرارا أصدره مبارك بشأن إحدى الجامعات "مستند" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 06:50 مساءً - أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 606 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2010 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الجيزة الجديدة
 

وجاء في المادة الأولي: 
يعدل مسمى كلية الفنون الجميلة الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2010 المشار إلية ليصبح على النحو التالي:
9- الفنون والتصميم


وفي سياق آخر اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع بحث جهود الحكومة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، بما في ذلك تلك اللازمة لمشاريع التنمية، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات الضرورية لاستدامة العمل بكفاءة في هذا القطاع.

كما تم استعراض جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، حيث أكد الرئيس على أهمية مواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلًا عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية في مصر
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الصحة تطلق 137 قافلة طبية مجانية في أول شهر من 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق