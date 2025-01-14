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الرياضة - 10:26 - لحظة بلحظة.. سعر الذهب نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:26 - لحظة بلحظة.. سعر الذهب نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:26 - لحظة بلحظة.. سعر الذهب نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 10:26 مساءً - يشهد سعر الذهب في مصر تقلبات من حين لآخر بين الانخفاض والارتفاع والاستقرار.

لذلك يترقب المستثمرون والراغبون في الادخار، أسعار الذهب لحظة بلحظة لشراء الذهب أو بيعه في الوقت المناسب وفقًا لمدخرات كل شخص، حيث ينصح العديد من الخبراء الاستثمار في المعدن الأصفر كونه ملاذ آمن.

سعر الذهب الآن وآخر تحديث اليوم الثلاثاء 14 يناير 2024
سعر الذهب الآن

وكشفت شعبة الذهب في الغرفة التجارية، عن تحديثات لـ سعر الذهب محليًا في أسواق الصاغة بمصر، خلال تداولات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025.

وأشرت شعبة الذهب إلى استقرار المعدن الأصفر في مختلف الأعيرة بحسب آخر تحديث له في الأسواق، إذ وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3760 جنيهًا للبيع، و3735 جنيهًا للشراء.

وأما عن المستوى العالمي فارتفع سعر أوقية الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء لتسجل نحو 2673.81 دولار للبيع، و2673.54 دولار للشراء، مقارنة بمنتصف التعاملات حيث سجلت نحو 2665.69 دولا للبيع، و2665.42 دولار للشراء.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4297.25 جنيه 4268.5 جنيه
عيار 22 3939 جنيهًا 3912.75 جنيه
عيار 21 3760 جنيهًا 3735 جنيهًا
عيار 18 3222.75 جنيه 3201.5 جنيه
عيار 14 2506.75 جنيه 2490 جنيهًا
عيار 12 2148.5 جنيه 2134.25 جنيه
عيار 9 1611.5 جنيه 1600.75 جنيه
سعر الجنيه الذهب 30080 جنيهًا 29880 جنيهًا
سعر أوقية الذهب 2673.81 دولار 2673.54 دولار
سعر الذهب

آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بالأسواق ليسجل نحو 4297.25 جنيه للبيع، و4268.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وعن سعر الذهب عيار 22 فوصل في أسواق الصاغة وفقًا لآخر تحديثات له، إلى 3939 جنيهًا للبيع، و3912.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

وشهد سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا ومبيعًا في الأسواق المصرية استقرارًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 في الصاغة، ليسجل نحو 3760 جنيهًا للبيع، و3735 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل استقرارًا خلال التعاملات المسائية اليوم في سوق الصاغة، حيث وصل إلى 3222.75 جنيه للبيع، و3201.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 9

وحافظ سعر الذهب عيار 9 خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، على استقراره حيث وصل إلى 1611.5 جنيه للبيع، و1600.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

كم بلغ سعر الجنيه الذهب؟

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر خلال التعاملات المسائية في الأسواق نحو 30080 جنيهًا للبيع، و29880 جنيهًا للشراء.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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