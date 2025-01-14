الكشف عن راتب رونالدو الخيالي في عقده الجديد مع النصر السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:25 مساءً - كشفت مصادر صحفية برتغالية، عن تفاصيل الراتب السنوي الذي يستعد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لتقاضيه بصورةٍ رسمية، عند تجديد عقده الراهن مع النصر السعودي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت بأن إدارة نادي النصر والنجم البرتغالي قد توصلا إلى اتفاق يقضي بتمديد عقده الحالي، الذي ينتهي في 30 يونيو 2025، لعام إضافي، لينتهي بذلك في نفس الموعد من عام 2026.

تفاصيل عقد رونالدو الجديد مع النصر السعودي وراتبه الضخم

وقالت صحيفة (أ بولا) البرتغالية: "كريستيانو رونالدو يستعد لتجديد عقده مع النصر السعودي، جميع الأطراف اتفقت على تمديد عقده الراهن عامًا إضافيًا يضمن له البقاء في المملكة العربية السعودية حتى يونيو 2026".

ولا يبدو أن هناك ما قد يُحدث أي مفاجآت في طريق إعلان النصر تجديد عقده مع الأسطورة البرتغالية، خاصة أن الأخير مصمم على مواصلة اللعب وعدم اعتزال كرة القدم إلى حين تحقيق بعض الأهداف، أبرزها الوصول إلى الهدف رقم (1000) في مسيرته الاحترافية.

من المنتظر أن يتقاضى رونالدو في عقده الجديد مع النصر دخلًا سنويًا تصل قيمته إلى (200) مليون يورو، وهي القيمة التي تشمل الراتب الأساسي والأرباح التجارية المرتبطة بحقوق صور الأسطورة البرتغالية.

وبهذه القيمة، سيواصل "صاروخ ماديرا" الحضور ضمن قائمة أكثر نجوم كرة القدم دخلًا سنويًا في العالم خلال الوقت الراهن، وهي القائمة التي تضم في معظمها لاعبين ينشطون في منافسات دوري روشن السعودي.

وكانت معلومات سابقة، تحدثت عن قيام رونالدو بعرض خدماته على أندية أوروبية عملاقة من أجل العودة إلى القارة العجوز، أبرزها تشيلسي اللندني، أتلتيكو مدريد الإسباني، بايرن ميونخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ورغم أن رونالدو سيكون متاحًا بالمجان، إلا أن جميع هذه الأندية رفضت فكرة الاستعانة بخدماته، مما أفشل حلم اللاعب البرتغالي في المشاركة بكأس العالم للأندية 2025. ودفع لقبول التجديد مع النصر السعودي.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو منذ الانضمام إلى صفوف النصر السعودي في الثلاثين من ديسمبر للعام 2022. خاض بصحبة "العالمي" ما يصل إلى (84) مواجهة عبر مختلف المسابقات، أحرز خلالها (75) هدفًا مع تقديم (18) تمريرة حاسمة.



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