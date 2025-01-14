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بعثة طائرة الزمالك تصل الدوحة للمشاركة في البطولة العربية - أخبار كلمتك

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بعثة طائرة الزمالك تصل الدوحة للمشاركة في البطولة العربية - أخبار كلمتك

بعثة طائرة الزمالك تصل الدوحة للمشاركة في البطولة العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:25 مساءً - الكرة الطائرة، وصلت بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، إلى مطار الدوحة بقطر، استعدادًا لخوض منافسات البطولة العربية المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير الجاري.

ويتولى رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الأبيض في قطر.

ويخوض الزمالك منافسات البطولة العربية بقائمة تضم كل من: "أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري -  ماتيوس يوزويك".


ويبدأ "طائرة الزمالك" مشواره في البطولة بمواجهة السيب العماني، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية، وذلك يوم الجمعة المقبل على صالة قطر.

ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديرًا فنيًا، وليد عبد العال مدربًا عامًا، محمد عبد المنعم "ماركو" مدربًا مساعدًا، شادي فهيم محللًا للأداء، أحمد سعودي طبيبًا، عبد الرحمن غانم إخصائيًا للتأهيل،  أحمد شعلان مديرًا إداريًا، أحمد سالم  مخططًا للأحمال، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولًا للمهمات".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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