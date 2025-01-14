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رئيس الوزراء يفتتح خطوط تجميع سيارات "جيلي" في مصر غدًا - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يفتتح خطوط تجميع سيارات "جيلي" في مصر غدًا - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يفتتح خطوط تجميع سيارات "جيلي" في مصر غدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:30 مساءً -  يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا، خطوط تجميع سيارات "جيلي" في مصر، في خطوة هامة نحو تعزيز صناعة السيارات المحلية وزيادة الاعتماد على المكون المحلي في الصناعات الثقيلة.

يأتي هذا الافتتاح ضمن جهود الحكومة لدعم الاستثمار في قطاع السيارات، وتشجيع الشراكات مع الشركات العالمية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتنشيط الاقتصاد الوطني.

ومن المقرر أن يتم خلال الافتتاح استعراض التقنيات الحديثة المستخدمة في خطوط التجميع، وخطط الإنتاج المستهدفة للسوق المحلي والتصدير.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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