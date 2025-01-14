الرياضة - 12:31 - براتب 6400 جنيه.. «العمل» تعلن عن وظائف جديدة للشباب |الشروط والأوراق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:31 مساءً - يبحث الكثير من الشباب والخريجين عن فرص عمل خالية، يأتي هذا في إطار ما أعلنته وزارة العمل بشأن وظائف وزارة العمل الجديدة، حيث سيتم توفير 100 فرصة عمل جديدة للشباب، وذلك بإحدى شركات الأمن والحراسة بالقاهرة، وبراتب يصل إلى 6400 جنيه.

وظائف وزارة العمل

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص وظائف وزارة العمل، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

كيفية التقديم في وظائف وزارة العمل

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى وظائف وزارة العمل، أن يقوم بالتوجه لمقر الشركة في المنطقة السابعة، السادات، محافظة المنوفية، أو الاتصال على 01221829700، والتواصل مع المدير المسئول سهل آمون.

تخصصات وظائف وزارة العمل

وأما عن تخصصات وظائف وزارة العمل وشروط التقديم في كل تخصص، فتتمثل فيما يلي:

أولا: 100 مراقب أمن

تأتي هذه الوظيفة للعمل 12 ساعة، وبراتب يتراوح من 5500 جنيه، وحتى 6400 جنيه، وذلك لأصحاب المؤهلات العليا، وفوق المتوسطة، وراتب يتراوح من 5250 جنيها حتى 6000 جنيه، وذلك لأصحاب المؤهلات المتوسطة والطلبة.

وتشترط الشركة في المتقدم للحصول على تلك الوظيفة أن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو طلبة، وأن يتراوح عمره من 20 حتى 50 سنة، وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظيفة، التوجه لمقر الشركة في 25ج، عمارات العبور، صلاح سالم، القاهرة، أو الاتصال على 01007179771، والتواصل مع المدير المسئول أحمد عبد الحليم.

كما توفر وزارة العمل فرص عمل للشباب، وذلك بإحدى شركات الصباغة والنسيج بالمنوفية، وبراتب يحدد حسب المقابلة، ويراعي تطبيق الحد الأدنى للأجور.

ثانيا: 20 مهندس نسيج

ويشترط في هذه الوظيفة أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل عالٍ، و5 عمال إنتاج وخدمات.

ثالثا: 10 فنيي إنتاج، وسائق كلارك، وفني غلاية

شروط التقديم في وظائف وزارة العمل

وأما عن شروط التقديم في وظائف وزارة العمل، فتشترط الشركة في المتقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره على 40 سنة.

مزايا وظائف وزارة العمل

وتتميز فرص العمل المتاحة بالشركة بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وبدل مواصلات.