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مشاهير العرب - مروة صبري ترد على مهاجمي نشوى مصطفى: حرام عليكم «أنتم مش بشر» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مروة صبري ترد على مهاجمي نشوى مصطفى: حرام عليكم «أنتم مش بشر» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مروة صبري ترد على مهاجمي نشوى مصطفى: حرام عليكم «أنتم مش بشر» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:11 مساءً - مروة صبري.. أصبحت الإعلامية مروة صبري في صدارة التريند، بعدما دافعت عن الفنانة نشوى مصطفى في إحدى الحلقات، لما تعرضت له من انتقادات خلال الأيام القليلة الماضية بعد عودتها للعمل.

مروة صبري ترد على مهاجمي نشوى مصطفى

وقالت مروة صبري، في برنامجها «قعدة ستات»، عن نشوى: «الست دي على المستوى الإنساني قمة في الاحترام والإنسانية والأخلاق والرقي، وجوزها توفي من أسبوعين ونزلت شغلها، وأول حلقة تطلع في برنامجها كانت لابسة أسود وقميص وجاكيت مقفولين، ولامة شعرها وطالعة منهارة من العياط».

وتابعت مهاجمةً الأشخاص الذين هاجموا نشوى مصطفى: «حرام عليكم أنتم مش بشر، والدنيا دوارة والمواقف بتحصل لنا كلنا، انتم عديتوا مرحلة المرض النفسي، ومحتاجين تخشوا على مستشفى المجانين وتلبسوا القميص الأبيض بالعكس».

نشوى مصطفى

ووجهت مروة صبري رسالة لنشوى مصطفى عبرت فيها عن تعاطفها قائلة: «ربنا هو اللي هيطبطب عليكي، متبصيش على أمراض السوشيال ميديا، واطلعي شوفي شغلك وأنجحي وكملي مشوارك».

نشوى مصطفى

نشوى مصطفى ترد على منتقديها

ردت الفنانة نشوى مصطفى على منتقديها لخروجها عبر شاشات التليفزيون وهي في فترة العدة بعد وفاة زوجها، وقالت نشوى مصطفى في برنامجها «بنت البلد» عبر قناة «cbc سفرة»: «أنا سألت الأفاضل أصحاب العلم في فكرة إني أنزل اشتغل لأن أنا مرتبطة بتعاقدات ومرتبطة بأشياء أخرى شخصية مينفعش أتسول أو استلف، يعني الحمد لله مستورة جدا بفضل زوجي ولكن أنا مرتبطة بمصالح ناس مقدرش أضر فيها».

نشوى مصطفىر

وأضافت نشوى مصطفى: «قيل لي من أصحاب العلم إن الخروج للعمل مش حرام والخروج للطبيب لأن أنا مريضة قلب وكنت لسه من 3 شهور مركبة 3 دعامات فلازم بشكل دوري أنزل للدكتور كل شهر أعمل إيكو وأتابع حالة القلب لأن أنا قلبي كمان كفاءته أقل من المفروض تكون، الشيوخ الأفاضل قالولي النزول للأطباء يجوز والنزول للعمل طالما أنا مش صاحبة العمل أنا بشتغل عند ناس أنا متعاقدة مع ناس، لكن الخروج للتسوق أو للزيارات العائلية أو الترفيه دي اللي ممنوعة ولازم يحصل فيها العدة».

نشوى مصطفى

آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى

تألقت الفنانة نشوى مصطفى في ماراثون رمضان 2024 من خلال مسلسل «إمبراطورية ميم»، وهو من بطولة الفنان خالد النبوي، لعب بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم الفنان خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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