مشاهير العرب - الخميس.. الثقافة تقدم الموسم الثاني من العرض المسرحي «ذات.. والرداء الأحمر» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:46 مساءً - قررت وزارة الثقافة، تقديم الموسم الثاني من العرض المسرحي «ذات.. والرداء الأحمر»، بعد الإقبال والنجاح الكبير الذي حققه، وتمثيل مصر في مهرجان نيابولس الدولي لمسرح الطفل بتونس.

موعد العرض المسرحي «ذات.. والرداء الأحمر»

ويتم تقديم الموسم الثاني من العرض بدءًا من يوم الخميس 16 يناير، في تمام الساعة 7 مساء، في ضوء فعاليات وزارة الثقافة، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو.

والمسرحية إنتاج مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الدكتور أسامة محمد علي، التابع للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، تأليف وأشعار السيناريست وليد كمال، وإخراج نادية الشويخ، بطولة صوتية لصاحبة السعادة إسعاد يونس، والفنانة القديرة هالة فاخر، والنجمة الشابة مايان السيد، والفنان القدير سامي مغاوري، والفنانين عمرو رمزي، تامر فرج، عصام الشويخ، أشرف طلبة، ألحان وتوزيع الموسيقار هاني شنوده.

أحداث العرض المسرحي «ذات.. والرداء الأحمر»

وتدور أحداثها عن علاقة الأطفال بالتكنولوجيا والسوشيال ميديا، مستلهمة الحكاية الشهيرة ذات الرداء الأحمر ولكن بشكل حديث مغاير، وتجد حلا لصراع الأجيال بين الجدة والأم والبطلة الطفلة ذات، كما تستلهم الأغاني التراثية مثل «فتحي يا وردة وبابا جاي إمتى» مع معالجتها بطريقة عصرية تناسب الأطفال.

وقد شاركت المسرحية ضمن فعاليات مهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل بتونس في دورته الـ 37، وقد نافست نظيرتها «ذات الرداء الأحمر» الروسية، والتي تمثل القصة الأصلية، وحازت على إعجاب الجماهير من الأطفال والكبار.

المسرحية أزياء هدي السجيني، ديكور شادي قطامش، إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات مصطفي حجاج، مكساج وموسيقي تصويرية شريف الوسيمي.