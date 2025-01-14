الرياضة - 12:31 - لبنان على أعتاب مرحلة جديدة.. نواف سلام رئيسا للوزراء ‏وتراجع نفوذ حزب الله - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:31 مساءً - طلب الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون، من نواف سلام تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد تأييد أغلبية النواب في البرلمان المؤلف من 128 مقعدا اختياره رئيسا للوزراء.

وجاء تعيين نواف سلام لرئاسة الحكومة، عقب وقت قصير من تصويت البرلمان على اختيار جوزيف عون لرئاسة الدولة، وهو المنصب الذي ظل شاغرا لسنتين، في الوقت خرج فيه لبنان من حرب مدمرة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط آمال بتعافي البلاد من الانهيار الاقتصادي الشديد.

ونواف سلام، رئيس الوزراء اللبناني الجديد، هو قاض دولي بارز حظي بالدعم للبقاء خارج الصراع السياسي اللبناني، الذي ضرب البلاد في السنوات الأخيرة.

ويشغل نواف سلام حاليا منصب رئيس محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وشغل في السابق منصب سفير لبنان لدى الأمم المتحدة.

وتتألف الدولة اللبنانية من عدد كبير من الفصائل والطوائف التي تتنافس على السلطة والنفوذ.

وعلى مدار سنوات، ظل حزب الله جزءاً من تلك الحكومة والقوة السياسية والعسكرية المهيمنة، وكان يوجه فعلياً بكل القرارات الكبرى في البلاد تقريباً.

وفي الأيام الأخيرة، انكشفت الرمال السياسية المتحركة في لبنان من خلال سلسلة من التطورات السياسية التي أكدت مدى خسارة حزب الله لقوته السياسية.

وفي الأسبوع الماضي، انتخب البرلمان اللبناني جوزيف عون رئيساً جديداً للبلاد ــ متغلباً على أكثر من عامين من الجمود السياسي، ومن ثم حصل نواف سلام على دعم 85 عضواً من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 128 عضواً. أما رئيس الوزراء المستقيل، نجيب ميقاتي، فلم يحصل إلا على تسعة أصوات. وألقيت خمسة وثلاثون ورقة اقتراع فارغة.

من هو نواف سلام رئيس الوزراء الجديد في لبنان

يُعد نواف سلام شخصية دولية بارزة ذات خلفية دبلوماسية وقانونية رفيعة، مما يثير آمالًا بقدرته على قيادة الحكومة اللبنانية خلال هذه المرحلة الحرجة.

ولد في بيروت بتاريخ 15 ديسمبر 1953، وينتمي لعائلة سياسية مرموقة، وجده سليم سلام كان رئيساً لبلدية بيروت وعضواً في البرلمان العثماني.

عمه صائب سلام شغل منصب رئيس الحكومة اللبنانية أربع مرات، وابن عمه تمام سلام كان رئيساً للحكومة بين 2014 و2016.

المسار التعليمي:

حاصل على دبلوم من مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية بباريس (1974).

شهادة دكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون (1979).

بكالوريوس في القانون من جامعة بيروت (1984).

ماجستير في القانون من جامعة هارفارد (1991).

دكتوراه دولة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس (1992).

المسار المهني:

بدأ كمحامٍ بالاستئناف عام 1984 وانضم لنقابة المحامين في بيروت.

شغل مناصب أكاديمية مرموقة، محاضراً في جامعات مثل السوربون، هارفارد، وييل.

ترأس دائرة العلوم السياسية والإدارة العامة في الجامعة الأمريكية في بيروت بين 2005 و2007.

مستشار قانوني لمؤسسات دولية ومحلية.

الخبرة الدولية:

عُين سفيراً وممثلاً دائماً للبنان لدى الأمم المتحدة (20072017).

شغل مناصب بارزة مثل رئاسة مجلس الأمن ونائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

مثّل لبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

العمل في محكمة العدل الدولية:

انضم للمحكمة في عام 2018.

انتُخب رئيساً للمحكمة في فبراير 2024، ليصبح ثاني عربي يتولى هذا المنصب منذ إنشائها.

الأدوار السياسية والإصلاحية:

عضو في الهيئة الوطنية لإصلاح قانون الانتخابات في لبنان (2005).

ساهم في إعداد مسودة قانون انتخابي جديد.

الدعم السياسي:

حصل على دعم من أحزاب معارضة لحزب الله، ومن بينها حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر.