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وزير التعليم: البكالوريا تقضي على الدروس الخصوصية ونحتاج لتعديل القانون - أخبار كلمتك

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وزير التعليم: البكالوريا تقضي على الدروس الخصوصية ونحتاج لتعديل القانون - أخبار كلمتك

وزير التعليم: البكالوريا تقضي على الدروس الخصوصية ونحتاج لتعديل القانون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:30 مساءً -  أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن شهادة البكالوريا المصرية هي مقترح، وأن الوزارة جاهزة لأى تعديلات عبر الحوار المجتمعي.

شهادة البكالوريا المصرية

وأشار وزير التعليم، أنه لم نتقدم بمقترح البكالوريا المصرية في البداية لأنه يحتاج لحور مجتمعي وتعديل للقانون، موضحا أنه لا يمكن أن يكون مصير مستقبل الطالب مرتبط بمحاولة امتحانية واحدة.

 

نظام شهادة البكالوريا المصرية

 وأوضح أنه كان هناك 32 مادة يتم تدريسها في الثانوية العامة وهو عدد مواد غير مسبوق، مؤكدا أنه تم مراجعة كافة التجارب السابقة من أجل تعديل نظام الثانوية العامة، وأن ذلك النظام يقضي على الدروس الخصوصية.

 

 

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، التي تستمر على مدار عدة أيام، بمشاركة مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظمة التعليمية لطرح النقاش حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية ".

 

 ومن المقرر أن تستهل سلسلة جلسات الحوار المجتمعي اليوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث تنطلق الفعاليات اليوم بعقد لقاء مع عدد من الخبراء والمتخصصين في ملف التعليم قبل الجامعي، كما سيتم عقد لقاء مع مجالس الأمناء والأباء والمعلمين على مستوى الجمهورية للاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات حول نظام شهادة البكالوريا المصرية.

 

نظام شهادة البكالوريا المصرية

 وتستهدف سلسلة لقاءات الحوار المجتمعي إلى الاستماع لمختلف الرؤى حول التفاصيل الخاصة بمقترح شهادة البكالوريا المصرية وما تتضمنه من خفض لعدد المواد الدراسية مما يخفف العبء عن كاهل الأسر المصرية، فضلا عن المسارات المختلفة التي يختار من بينها الطالب، بالإضافة إلى مناقشة القواعد العامة لمجموع الدرجات، والمحاولات المتعددة لدخول الامتحان في المواد المختلفة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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