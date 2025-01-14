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مفتي الجمهورية يزور الدكتور نصر فريد واصل للاطمئنان على حالته الصحية - أخبار كلمتك

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مفتي الجمهورية يزور الدكتور نصر فريد واصل للاطمئنان على حالته الصحية - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية يزور الدكتور نصر فريد واصل للاطمئنان على حالته الصحية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:31 مساءً - قام الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بزيارة فضيلة دكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، للاطمئنان على صحته بعد أن تعرض لوعكة صحية، معربًا له عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية لفضيلته.

وخلال الزيارة عبَّر مفتي الجمهورية، عن تقديره العميق لـ الدكتور نصر فريد واصل، بحسبانه واحدًا من كبار العلماء الذين تركوا بصمة واضحة في المجال الإفتائي والعلمي.

وقال دكتور نظير عياد، أن الدكتور نصر فريد واصل، يمثل قامة علمية ورمزًا من رموز الفكر الإسلامي الرصين، الذي يُقتدى به في مختلف الأوساط العلمية، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره ويجزيه خير الجزاء عن علمه وعطائه، وأن يجعل كل ما قدمه في ميزان حسناته، ويمده بوافر الصحة والعافية.

من جانبه أعرب الدكتور نصر فريد واصل عن بالغ سروره وتقديره لهذه الزيارة الكريمة لمفتي الجمهورية التي تعكس روح الوفاء والتقدير بين العلماء، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويوفقه ويعينه على حمل الأمانة التي أوكلت إليه.

تفاصيل الحالة الصحية للدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق

يذكر أن الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، تعرض لجلطة في المخ، نُقل على إثرها للعلاج في مستشفى دار الفؤاد، وتم حجزه بإحدى غرف العناية المركزة، وذلك في نهاية الأسبوع الماضي، وكان وضعه تحت الملاحظة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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