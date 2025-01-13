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موقف عمر كمال عبد الواحد من المشاركة في لقاء الأهلي أمام الجونة - أخبار كلمتك

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موقف عمر كمال عبد الواحد من المشاركة في لقاء الأهلي أمام الجونة - أخبار كلمتك

موقف عمر كمال عبد الواحد من المشاركة في لقاء الأهلي أمام الجونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 06:40 مساءً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الجونة الأربعاء القادم، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وعلمت كلمتك من مصدر داخل الأهلي أن هناك صعوبة في لحاق عمر كمال عبد الواحد بمباراة الأحمر أمام الجونة، المقرر لها الأربعاء المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

ويواصل عمر كمال غيابه عن الأهلي بسبب عدم تعافيه من إصابته في الرباط الخارجي للركبة، حيث يحتاج اللاعب المزيد من الوقت لإعلان جاهزيته. 

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح أمس قادمة من كوت ديفوار بعد الفوز على ستاد أبيدجان أمس الأول بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" بساحل العاج، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة 

 ويلتقي النادي الأهلي الجونة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري بالدوري المصري في تمام الساعة 7 مساء.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- أورلاندو بايرتس 11 نقطة (5 مباريات)

2- الأهلي 10 نقاط (5 مباريات)

3- شباب بلوزداد 6 نقاط (5 مباريات)

5- إستاد أبيدجان نقطة (5 مباريات)

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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