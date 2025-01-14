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الرياضة - 12:11 - عيار 21 بكام؟.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:11 - عيار 21 بكام؟.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - عيار 21 بكام؟.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:11 صباحاً - سعر الذهب الأن.. سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا ومبيعًا في مصر بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 نحو 3775 جنيها للبيع، و3730 جنيها للشراء بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 4291.5 جنيها للبيع و4262.75 جنيها للشراء.

سعر الذهب في مصر

وتوفر كلمتك لمتابعيها كل ما يخص سعر الذهب في مصر، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــا.

سعر الذهب في نهاية التعاملات الصباحية اليوم

سعر الذهب عيار 24 في الأسواق المحلية

سجل سعر الذهب عيار 24 في بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة نحو 4291.5 جنيه للبيع، 4262.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22 بدون مصنعية

وبلغ سعر الذهب عيار 22 خلال التعاملات الصباحية نحو 3933.75 جنيه للبيع، 3907.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

ووصل سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء إلى 3755 جنيها للبيع، 3730 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية

بينما سجل سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات الصباحية نحو 3218.5 جنيه للبيع، 3197.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 في سوق الصاغة المصرية نحو 2503.25 جنيه للبيع، 2486.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وسجل سعر الذهب عيار 12 في محلات الصاغة المصرية نحو 2145.75 جنيه للبيع، 2131.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وسجل سعر الذهب عيار 9 في صباح التعاملات نحو 1609.25 جنيه بيع، 1598.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء نحو 30040 جنيها للبيع، 29840 جنيها للشراء، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
سعر الذهب عيار 24 4291.5 جنيه 4262.75 جنيه
سعر الذهب عيار 22 3933.75 جنيها 3907.5 جنيه
سعر الذهب عيار 21 3755 جنيها 3730 جنيها
سعر الذهب عيار 18 3218.5 جنيه 3197.25 جنيه
سعر الذهب عيار 14 2503.25 جنيه 2486.75 جنيه
سعر الجنيه الذهب 30040 جنيه 29840 جنيه

سعر الذهب في مساء التعاملات اليوم الإثنين 13 يناير 2025

سعر الذهب في الأردن اليوم الإثنين 13 يناير 2025

سعر الذهب في المغرب اليوم الإثنين 13 يناير 2025

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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