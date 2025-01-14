القناة 13 الإسرائيلية: الإعلان عن التوصل لصفقة مع حماس ظهر اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

القناة 13 الإسرائيلية: الإعلان عن التوصل لصفقة مع حماس ظهر اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

محبة أم استسلام، محامي سيف الدين الجزيري يكشف كواليس التصالح مع الزمالك - أخبار كلمتك

محبة أم استسلام، محامي سيف الدين الجزيري يكشف كواليس التصالح مع الزمالك - أخبار كلمتك

أولى جلسات استئناف نجل طليقة الشيف الشربيني اليوم في قضية دليفري زايد - أخبار كلمتك

أولى جلسات استئناف نجل طليقة الشيف الشربيني اليوم في قضية دليفري زايد - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:31 - القوس: ستخطر ببالك أفكار جديدة.. توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:31 - القوس: ستخطر ببالك أفكار جديدة.. توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

انخفاض سعر الدقيق المستورد، وهذه أسعار القمح في الأسواق - أخبار كلمتك

انخفاض سعر الدقيق المستورد، وهذه أسعار القمح في الأسواق - أخبار كلمتك

في دايرة الرحلة، كتاب جديد لـ محمد طه بمعرض القاهرة 2025 - أخبار كلمتك

في دايرة الرحلة، كتاب جديد لـ محمد طه بمعرض القاهرة 2025 - أخبار كلمتك

جرحى باشتباكات بالايدي بسبب مباراة ريال مدريد وبرشلونة وتكسير الشاشات في الحديدة(فيديو) - أخبار كلمتك

جرحى باشتباكات بالايدي بسبب مباراة ريال مدريد وبرشلونة وتكسير الشاشات في الحديدة(فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - عيار 21 بكام؟.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - عيار 21 بكام؟.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - شديد البرودة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - شديد البرودة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - تفاصيل مثيرة بشأن أزمة الهبوط الاضطراي لبعثة بيراميدز العائدة من أنجولا (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - تفاصيل مثيرة بشأن أزمة الهبوط الاضطراي لبعثة بيراميدز العائدة من أنجولا (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 12:11 - شديد البرودة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 12:11 - شديد البرودة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - شديد البرودة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:11 صباحاً - الطقس اليوم .. أكدت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن توقعاتحالة الطقس اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، تشير إلى سيادة الطقس المائل للدفء في وقت النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

حالة الطقس والظواهر الجوية

وأضافت الأرصاد الجوية أن الطقس سيكون دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدلا على السواحل الشمالية الغربية، مشيرة إلى أنه في وقت الليل سيكون الطقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء ويصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأشارت الأرصاد الجوية أن الظواهر الجوية تفيد بوجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق شمال الصعيد ومدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ويتوقع أيضا أن تتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، و

حالة الطقس في البحرين

أوضحت الأرصاد أن حالة الطقس اليوم في البحر المتوسط ستكون بين الخفيفة والمعتدلة، وارتفاع الموج سيتراوح بين: 1: 1.5 متر والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وحالة البحر الأحمر ستكون بين الخفيفة والمعتدلة وارتفاع الموج سيتراوح أيضا بين: 1: 1.5 مترن والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 14 يناير 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 24 13
العاصمة الإدارية 23 11
6 أكتوبر 23 11
بنها 24 13
دمنهور 23 12
المنصورة 22 12
الزقازيق 23 12
شبين الكوم 22 11
طنطا 21 11
دمياط 21 12
بورسعيد 22 13
الإسماعيلية 25 9
السويس 24 10
العريش 23 7
رفح 22 7
رأس سدر 21 13
نخل 19 2
كاترين 15 1
الطور 23 11
طابا 22 7
شرم الشيخ 25 16
الإسكندرية 22 10
العلمين الجديدة 21 10
مطروح 21 11
السلوم 22 10
سيوة 22 8
رأس غارب 24 12
الغردقة 23 13
سفاجا 24 14
الأقصر 26 11
أسوان 28 12
الوادي الجديد 26 10
أبو سمبل 27 11

اقرأ أيضاً
ارتفاع الحرارة وانتشار الشبورة.. الأرصاد توضح حالة الطقس غدا الثلاثاء 14يناير 2025

مرتفع جوي يضرب البلاد.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

درجات الحرارة المتوقعة.. حالة الطقس غدا الإثنين 13 يناير 2025

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق