الرياضة - 03:16 - بعد جدل انتحارها.. القصة الكاملة لوفاة الطفلة ريناد عادل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 03:16 مساءً - وفاة الطفلة ريناد عادل.. أُثيرت حالة من الجدل عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بشأن وفاة الطفلة ريناد عادل، والسبب الحقيقي وراء وفاتها.

وفاة الطفلة ريناد عادل

بدأت القصة، عند انتشرت أنباء وفاة الطفلة ريناد عادل، الطالبة بالصف السادس الابتدائي، في مدرسة نوتردام بالإسكندرية، والتي وقعت من نافذة منزلها بالدور الثامن.

أسباب وفاة الطفلة ريناد عادل

وتداول العديد من النشطاء خلال الساعات الماضية، منشورات عديدة حول أسباب وفاة الطفلة ريناد عادل، تتحدث عن أن الطفلة ريناد عادل ضحية ظاهرة التنمر.

انتحار الطفلة ريناد عادل

وأوضح النشطاء، أن الطفلة ريناد عادل قامت بالقفز من نافذة بيتها في الطابق الثامن، وذلك بسبب تعرضها للتنمر من قبل زميلاتها في المدرسة.

وقد اختلف النشطاء حول سبب التنمر على الطفلة ريناد عادل، وسط أقاويل عن أن زميلاتها تنمرن عليها بسبب قصة شعرها.

رسالة الطفلة ريناد عادل الأخيرة

في المقابل، أشار آخرون إلى أن الطفلة ريناد عادل، قبل وفاتها كتبت رسالة لوالدتها توضح بها سبب انتحارها، وأنها انتحرت بسبب تعرضها للتنمر الشديد من زميلاتها، التي ذكرت أسماءهن في الرسالة.

سبب الطفلة ريناد عادل

ويرى فريق آخر، أنها انتحرت بسبب التنمر عليها، نتيجة إدراج اسمها ضمن قائمة الطالبات المتأخرات عن سداد المصروفات الدراسية، والذي جعلها محطا للسخرية والاستهزاء أمام زميلاتها، فلم تستطع الطفلة الصغيرة تحمل هذه الضغوط النفسية الناتجة عن هذه المعاملة، وعادت إلى منزلها في حالة من الحزن.

المدرسة تنعي الطفلة ريناد عادل

بدورها، أصدرت إدارة مدرسة نوتردام بيانًا رسميًا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للتعبير عن حزنها على وفاة الطفلة ونعيها، قائلة: «تتقدم الأخت محبة واصف، وراهبات كلية نوتردام دي سيون، وجميع معلمات ومعلمي الكلية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الطالبة ريناد عادل الطالبة بالصف السادس الابتدائي التي وافتها المنية صباح اليوم، نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، صلاة الجنازة في مسجد الصحابة بعد صلاة العصر».

المدرسة تؤكد عدم تعرض الطفلة ريناد عادل للتنمر

كما أصدرت المدرسة بيانا آخر، ينص على تحري الدقة في المعلومات المتداولة حول قصة وفاة الطفلة ريناد عادل، قائلة: «تعرب إدارة المدرسة عن استيائها الشديد من تداول معلومات غير دقيقة في منشور الهدف منه مواساة أهل التلميذة المتوفية ورثائها في موقف إنساني حزين، نهيب بالجميع تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، لما في ذلك من أثر نفسي سلبي على أهل التلميذة المتوفية وزملائها، ونرجو احترام مشاعر الجميع في هذا الظرف الأليم».

حقيقة وفاة الطفلة ريناد عادل

وبعد البيان، انقسم رواد ونشطاء التواصل الاجتماعي، فالبعض يقولون إن الطفلة انتحرت بسبب التنمر، والأخر يقول إنها قد اختل توازنها وسقطت من النافذة ولم تنتحر.

المنسق العام للمدرسة يكشف حقيقة وفاة الطفلة ريناد عادل

وأكد نسيم جورج، المنسق العام للمدارس الكنائسية في الإسكندرية، أن وفاة الطفلة ريناد وشقيقتها قد سددتا المصروفات الدراسية للعام الحالي، ولذلك الطفلة لم تنتحر بسبب التنمر عليها نتيجة عدم سدادها للمصروفات الدراسية.

وتابع جورج، أن ريناد لم تتعرض للتنمر، لافتا إلى أن التحقيقات تشير إلى أنها فقدت توازنها أثناء فتح نافذة المنزل مما أدى إلى سقوطها، مؤكدًا أن الطفلة ريناد كانت محبوبة بين زميلاتها مما ينفي صحة الشائعات حول تعرضها للتنمر.

حقيقة تعرض الطفلة ريناد عادل للتنمر

كما أكدت مها عبد العزيز، عضو مجلس أمناء المدرسة وولية أمر زميلة الطالبة ريناد عادل، أن الأنباء المتداولة عن التنمر على الطفلة ريناد بسبب عدم دفع المصروفات غير صحيح.

ونفت مها عبد العزيز، قصة انتحار الطفلة ريناد عادل الطالبة بالصف السادس الابتدائي، مؤكدة أن الحادثة كانت نتيجة لفقدان التوازن، مما أسفر عنه سقوطها من نافذة المنزل بالطابق الثامن.

وأوضحت مها عبد العزيز، عضو مجلس أمناء المدرسة، أن هناك وفدا من المدرسة قدم التعازي لأسرة الطفلة في المسجد، حيث تم استقبالهم بترحاب.

وأكد مصدر بجهات التحقيق في حادثة الطفلة ريناد عادل، أن التحقيقات لا تزال جارية، ولم يتم التوصل إلى أي دليل يشير إلى انتحار الطفلة.

التحقيق في حادثة وفاة الطفلة ريناد عادل

وقد انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادثة، وتم تحرير محضر بالحادث، وأمرت النيابة العامة ببدء التحقيقات والسماع لأقوال أهل الطفلة وزميلاتها، للوقوف على ملابسات وتفاصيل هذا الحادث المروع.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن الطفلة كتبت خطابًا قاسيًا لوالدتها، تكشف فيها عن ألمها النفسي الشديد نتيجة التنمر المستمر والمتزايد من زميلاتها في المدرسة، موضحة بالخطاب أسماء الطالبات المتسببات في معاناتها، وتم تكليف الطب الشرعي بتشريح الجثمان لتحديد سبب الوفاة.