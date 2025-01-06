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مانشستر سيتي يعير مدافعه لسادس مرة - أخبار كلمتك

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مانشستر سيتي يعير مدافعه لسادس مرة - أخبار كلمتك

مانشستر سيتي يعير مدافعه لسادس مرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 05:40 مساءً - نجح فريق فيردر بريمن الألماني في تدعيم صفوفه، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك من خلال ضم مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي.

مانشستر سيتي يعير عيسى كابوري للمرة السادسة 

وتعاقد فيردر بريمن مع عيسى كابوري، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعدما قطع مانشستر سيتي، إعارة اللاعب البالغ من العمر 23 عاما لصفوف بنفيكا.

وكان بنفيكا استعار كابوري في صيف 2024، لكن السيتي قطع الإعارة خلال الشهر الجاري، بسبب عدم حصول اللاعب على الفرصة الكافية مع الفريق البرتغالي.

وتأتي تلك الصفقة في الوقت الذي أعلن فيه فيردر بريمن، عن قرب رحيل أوليفييه ديمان، حيث يقترب اللاعب البلجيكي من إعارته لصفوف رويال أنتويرب.

وهذه هي الإعارة السادسة لكابوري، حيث انضم أولا في 2020 لصفوف ميشيلن، وبعدها في موسم (2021-2022) أعير إلى تروا، وبعدها بموسم واحد أعير إلى مارسيليا.

وحظى عيسى كابوري بتجربة إنجليزية في موسم (2023-2024) بإعارته إلى لوتون تاون، ومن بعدها بنفيكا، وأخيرا فيردر بريمن.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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