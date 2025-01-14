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طاقم تحكيم كاميروني لمباراة المصري وبلاك بولز الموزمبيقي بالكونفيدرالية - أخبار كلمتك

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طاقم تحكيم كاميروني لمباراة المصري وبلاك بولز الموزمبيقي بالكونفيدرالية - أخبار كلمتك

طاقم تحكيم كاميروني لمباراة المصري وبلاك بولز الموزمبيقي بالكونفيدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 03:10 مساءً - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة )  للنسخة الثانية والعشرين لبطولة  كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في السادسة مساء الأحد القادم الموافق التاسع عشر من يناير الجاري

طاقم تحكيم كاميروني لمباراة المصري وبلاك بولز الموزمبيقي بالكونفيدرالية

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة الكاميرون حكم الساحة جينوت فرانك بيتو، ومعه مساعد الحكم الأول إلفيس نوبو، ومساعد الحكم الثاني روديجو مبيلي  ، فيما يقوم عبدو ميفري  بمهام الحكم الرابع.
 

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم  " كاف " عن قائمة مسئولي مباراة الجولة السادسة والأخيرة بالبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق  الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي

حيث يقوم ماكور ماجوك من جنوب السودان بمهام مراقب المباراة، ويتولى الإيفواري سونجويفولو ايو مهام مراقب الحكام، فيما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى الأنجولي خوسيه نافاس  بينما يتولى النيجيري تيميتيبو أديوالي   مهام المنسق الأمني للمباراة، فيما يتولى  المصري عادل كُريم  مهام المنسق الإعلامي للمباراة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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