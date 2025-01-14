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تعيين أسطورة الكرة الكاميرونية مدربا لمنتخب أفريقيا الوسطى - أخبار كلمتك

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تعيين أسطورة الكرة الكاميرونية مدربا لمنتخب أفريقيا الوسطى - أخبار كلمتك

تعيين أسطورة الكرة الكاميرونية مدربا لمنتخب أفريقيا الوسطى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 03:30 مساءً -  كشفت تقارير صحفية أن أسطورة كرة القدم الكاميروني ريجوبير سونج سيشرف على تدريب منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى بقرار من وزير الرياضة المحلي.

جاء تعيين سونج، القائد الرمز السابق للكاميرون، "مدربًا" لمنتخب جمهورية أفريقيا الوسطى، وفقًا للمرسوم الذي وقعه وزير الرياضة رودولف إيريتييه بونور دوننج وازومون.

ولم يجدد الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، عقد سونج، 48 عامًا، بعد الأداء المخيب للآمال خلال كأس الأمم الأفريقية في يناير 2024 في ساحل العاج، عندما خرج منتخب "الأسود غير المروضة" من دور الـ16 بالخسارة أمام نيجيريا (0-2).


وعين "ريجو" مطلع عام 2022، وبدأ عهده في الكاميرون بالتأهل المعجزة لكأس العالم أمام الجزائر بهدف في الثواني الأخيرة.

وفي مونديال قطر 2022، خرجت الكاميرون من الدور الأول، لكنها حققت فوزًا مرموقًا على البرازيل (1-0).

وفي 23 مباراة على رأس المنتخب الكاميروني، فاز بطل إفريقيا مرتين كلاعب (2000، و2002) في 6 مباريات فقط مقابل 9 هزائم و8 تعادلات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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