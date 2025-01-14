بالتعاون مع الأزهر والكنيسة، الشباب والرياضة تستعد لإطلاق برنامج مواجهة الإلحاد الإلكتروني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 09:05 مساءً - تستعد وزارة الشباب والرياضة، لإطلاق برنامج مواجهة الإلحاد الالكتروني بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة، تحت شعار (شباب ضد الإلحاد).

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي، أن برنامج مواجهة الإلحاد الإلكتروني يأتي تماشيًا مع سياسة الوزارة في فتح حوار مع الشباب حول المتغيرات والمستجدات التي تطرأ على الساحة، ونظرًا لخطورة ما ظهر على الساحة في الآونة الأخيرة داخل المجتمع المصري من انتشار مؤسسات تنادي بالفكر اللاديني.

وكذلك انتشار ظاهرة الإلحاد في شبكات ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة، وهو ما يسهل عملية انتقال ونشر الفكر الإلحادي واللا ديني، فضلًا عن الدور الذي تلعبه بعض وسائل الإعلام في تبني بعض العناصر الملحدة وتبني ظهورهم على الشاشات.

وأضاف بيان وزارة الشباب والرياضة، أن أحد أبرز أدوار الوزارة هو تصحيح المفاهيم لدى الشباب المصري جنبًا إلى جنب المؤسسات الدينية (مؤسسة الأزهر – الكنيسة المصرية)، مؤكدة أن البرنامج يهدف إلى التصدي لظاهرة الإلحاد بشتى صوره، العمل على إزالة المفاهيم المغلوطة لدى الشباب المصري، وتقوية المناعة الفكرية.

الشباب والرياضة تطلق سلسلة لقاءات توعوية بالملكية الفكرية في 30 جامعة

فيما أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، سلسلة من اللقاءات التثقيفية التوعوية في “الملكية الفكرية” وحماية إبداعات وأفكار الشباب بالجامعات داخل 30 جامعة حكومية وخاصة وأهلية.

ويأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة بقياد الدكتور أشرف صبحي على رعاية وحماية إبداعات وأفكار الشباب وانطلاقا من دورها نحو التعامل مع الشباب وطلاب الجامعات وحديثي التخرج ومواكبة سياسات الدولة الجديدة تأتى أهمية العمل على نشر الوعي بالملكية الفكرية والتعريف بالاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والغاية منها وأهدافها.

الشباب والرياضة تطلق سلسلة لقاءات توعوية بالملكية الفكرية في 30 جامعة

ونظمت أولى فعاليات سلسلة الندوات بجامعة المنوفية حيث أدارت اللقاء الدكتورة أماني جمال مجاهد موسي أستاذ علم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة المنوفية.

الشباب والرياضة تطلق سلسلة لقاءات توعوية بالملكية الفكرية في 30 جامعة

ودارت محاور الندوة حول حقوق الملكية الصناعية، أنواع الملكية الفكرية ومنها العلامة التجارية وكيفية لجوء مالك العلامة التجاريّة للقضاء عند استخدام علامته التجارية بطريقةٍ غير رسمية من قِبل شركةٍ أخرى أو كيانٍ آخر ، حقوق الملكية الفكرية والنشر ، تعريف المؤشرات الجغرافية بهدف حماية المنتجات، براءة الاختراع وقابليته للتنفيذ.

والجدير بالذكر أن أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تتضمن توعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية؛ حيث أن غياب الوعي بمفاهيم الملكية الفكرية والإبداع والابتكار أدى إلى عدم الاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية المتاحة للدولة من تفعيل دور الملكية الفكرية في كافة المجالات، والاهتمام بتحفيز فئات المجتمع المختلفة على الابتكار والإبداع والبحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا والثقافة والفنون لتنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وعلميا وثقافيا، ومن ثم المشاركة في إنتاج الملكية الفكرية والاستفادة منها واستغلالها اقتصاديا، فضلا عن احترام الحقوق غير المتعلقة بالملكية الفكرية استكمالًا لجهود الدولة المصرية في بناء الإنسان المصري، وزرع قيم النزاهة والأمانة واحترام القانون واحترام حقوق الآخرين.

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