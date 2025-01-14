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حكايات الغماز، مجموعة قصصية جديدة لـ هبة الله أحمد في معرض الكتاب - أخبار كلمتك

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حكايات الغماز، مجموعة قصصية جديدة لـ هبة الله أحمد في معرض الكتاب - أخبار كلمتك

حكايات الغماز، مجموعة قصصية جديدة لـ هبة الله أحمد في معرض الكتاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 03:10 مساءً -  يصدر قريبا عن دار العين للنشر والتوزيع، المجموعة القصصية “حكايات الغماز” للكاتبة هبة الله أحمد، حيث تطرحها الدار ضمن إصداراتها الجديدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025.

 

المجموعة القصصية حكايات الغماز 

 وفي تقديم الدار للمجموعة القصصي: حكايات الغمَّاز" نكتشف قصصًا تحدث في محطَّة قطار، ربما تحدث كُلَّ يومٍ دون أن نلتفت إليها؛ لنرى أمامنا عالَمًا لم نكن نعرفه حقيقة."

 تبدو القصص في مجملها مثل سلسلة تنقلُنا كلُّ حلقةٍ فيها إلى حلقةٍ تالية، كقطَع بَازِل متناثرة في القصص؛ لنصل في النهاية إلى عالَمٍ سرديٍّ فريدٍ وغريب رغم أنه يبدو مألوفًا.

 

تتميزُ هذه المجموعةُ بأنها تلتقطُ أشخاصًا وأحداثًا قد لا ننتبه لهم، غيرَ أنَّ "الغمَّاز" من مكانٍ فوقي يراها ويرويها لنا على لسان أبطالها. وهم هنا ليسوا أبطالًا بالمعنى المفهوم، وإنما أبطالٌ ضدّ، بشر عاديُّون، هامشيُّون، يكتسبون بطولتهم من بساطة حياتهم، وقدرتهم على مواجهتها. 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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