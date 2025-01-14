مشاهير العرب - «اللمبة الزرقاء».. غادة عادل تتعاقد على مسلسل إذاعي رمضان 2025 | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:56 مساءً - أعلنت الصفحة الرسمية لإذاعة إنرجي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن تعاقد النجمة غادة عادل على مسلسل «اللمبة الزرقاء»، اليوم الثلاثاء، والذي من المقرر انطلاقته ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وفي هذا السياق، شاركت الصفحة الرسمية لـ «إنرجي» عبر حسابها على «فيسبوك» عدد من اللقطات التي تكشف عن تعاقد غادة عادل على مسلسل «اللمبة الزرقاء»، قائلة: «إذاعة إنرجي تتعاقد مع النجمة غادة عادل على مسلسل اللمبة الزرقا في رمضان 2025، من تأليف إسلام شلباية وإخراج زهرة رامي مدير إدارة الإنتاج الدرامي في إنرجي بحضور المدير التنفيذي للإذاعة عايدة سعودي وإيناس سلامة الشواف».

آخر أعمال غادة عادل

كما تشارك غادة عادل، في الجزء الخامس من المداح بالتعاون مع النجم حمادة هلال، ومن المفترض عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

تفاصيل شخصية غادة عادل في المداح 5

وتجسد غادة عادل، خلال أحداث مسلسل المداح 5 شخصية جديدة عليها لم تقدمها من قبل، حيث تظهر بشخصية «شيطانة» من العالم الشرير ضمن أحداث العمل، وتواجه صابر المداح الذي تزدادا قوته الخارقة، بينما ستكون مواجهة الجن في هذا الجزء أشرس من الأجزاء الماضية بمراحل كبيرة.

قائمة أبطال مسلسل المداح 5

ويتميز كل جزء من أجزاء مسلسل المداح، بوجود عدد من النجوم التي تنضم إلى أسرة مسلسل المداح، بجانب الشخصيات الرئيسية، منها شخصية الشيخ صابر الذي يقوم بها الفنان حماده هلال.

ضمت قائمة أبطال مسلسل المداح 5، عدد كبير من النجوم، منهم حماده هلال، خالد سرحان، حنان سليمان، هبة مجدي، أحمد بدير، دنيا عبد العزيز، محمد عز، صبحي خليل، شاهيستا سعد، وغيرهم.