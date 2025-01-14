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جوارديولا: أتحمل تراجع نتائج مانشستر سيتي لهذا السبب - أخبار كلمتك

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جوارديولا: أتحمل تراجع نتائج مانشستر سيتي لهذا السبب - أخبار كلمتك

جوارديولا: أتحمل تراجع نتائج مانشستر سيتي لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 03:10 مساءً - أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تحمله مسؤولية الفترة السيئة التي مر بها فريقه  خلال الموسم الجاري.

 وقال جوارديولا: إنه ربما كان يتعين عليه إعادة بناء الفريق في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، والذي لم يضم فيه سوى إلكاي جوندوجان، وسافينيو.

 

وقال  جوارديولا في مؤتمر صحفي: "في الصيف فكر النادي في التعاقدات وقلت: لا.. لا أريد أي تعاقدات".

وتابع: "لدي ثقة كبيرة في هؤلاء الشباب، واعتقدت أننا قادرون على تكرار نجاحاتنا، لكن بعد الإصابات التي تعرضنا لها، ربما كان ينبغي علينا التعاقد" مع المزيد من اللاعبين".


ويحتل مانشستر سيتي، الذي سيواجه برينتفورد اليوم الثلاثاء، المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 12 نقطة عن ليفربول المتصدر مع وجود مباراة واحدة مؤجلة لديه.

وخرج السيتي من كأس الرابطة الإنجليزية، وهو بصدد خوض مباراة حاسمة في دوري أبطال أوروبا أمام سان جيرمان يسعى من خلالها الفريق الإنجليزي للتمسك بفرصة التأهل.

كما عانى النادي الإنجليزي من العديد من الإصابات هذا الموسم، خاصة إصابة رودريجو هيرنانديز، الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة، كما طلب لاعبون مثل كايل ووكر، الرحيل عن صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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