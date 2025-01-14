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إقالة رئيس كنترول الهرم بسبب إخلاله بواجباته أثناء الامتحانات - أخبار كلمتك

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إقالة رئيس كنترول الهرم بسبب إخلاله بواجباته أثناء الامتحانات - أخبار كلمتك

إقالة رئيس كنترول الهرم بسبب إخلاله بواجباته أثناء الامتحانات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 03:15 مساءً - أصدر سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة قرارًا بإقالة رئيس كنترول الهرم بشكل فوري.

جاء هذا القرار بعد ثبوت إخلال رئيس الكنترول بواجباته الوظيفية، الأمر الذي أثر سلبًا على سير الامتحانات ونتائج الطلاب.

وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ “كلمتك” أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الوزارة على تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة على جميع المخالفين، وضمان عدم التهاون مع أي تقصير يؤثر على العملية التعليمية.

مواعيد امتحانات الترم الأول

- بدأت  امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم ١١/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي في ١٦/ ١/ ٢٠٢٥، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.

- تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من ١١/ ١ إلى ١٦/١/٢٠٢٥.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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