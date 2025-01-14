الرياضة - 12:11 - تفاصيل مثيرة بشأن أزمة الهبوط الاضطراي لبعثة بيراميدز العائدة من أنجولا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:11 صباحاً - كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، تفاصيل الأزمة التي لحقت ببعثة الفريق أثناء رحلة العودة من أنجولا بعد مواجهة ساجرادا الأنجولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتي أدت إلى هبوط اضطراري للطائرة التي تقل الفريق في أنجولا.

وقال هاني سعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «بدأت أشعر بآلام في الأذن وصداع شديد بعد هبوط الطائرة اضطراريًا في أنجولا».

وأردف قائلًا: «بعثة بيراميدز شهدت حالات إغماء عديدة خلال أزمة هبوط الطائرة في أنجولا»، مضيفًا: «عشنا لحظات من الرعب في الجو أثناء العودة من أنجولا».

وفي سياق آخر، اعتبر هاني سعيد أن مسألة حسم التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمر جيد لنادي بيراميدز لكن أكد أن هدف الفريق هو الوصول لأبعد نقطة في البطولة.

وقال هاني سعيد أيضًا: «أستبعد أن نتصدر مجموعتنا في دوري الأبطال إلا في حالة تعادل الترجي أمام ساجاردا في الجولة الأخيرة، وهو أمر يصعب حدوثه».