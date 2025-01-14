مقتل الردفاني بمعارك الساحل الغربي - أخبار كلمتك

مقتل الردفاني بمعارك الساحل الغربي - أخبار كلمتك

اليوم، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية - أخبار كلمتك

اليوم، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية - أخبار كلمتك

بحضور نجوم الفن، موعد انطلاق حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025 بالسعودية - أخبار كلمتك

بحضور نجوم الفن، موعد انطلاق حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025 بالسعودية - أخبار كلمتك

الدين العام الأمريكي يصل إلى ذروته اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

الدين العام الأمريكي يصل إلى ذروته اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

بعد إغمائه داخل الطائرة، ماذا قال طبيب الأهلي عن احتياج وسام أبو علي إلى منظم لضربات القلب - أخبار كلمتك

بعد إغمائه داخل الطائرة، ماذا قال طبيب الأهلي عن احتياج وسام أبو علي إلى منظم لضربات القلب - أخبار كلمتك

5 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم الرئيسية بالبورصة بقيم التداول بجلسة الاثنين - أخبار كلمتك

5 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم الرئيسية بالبورصة بقيم التداول بجلسة الاثنين - أخبار كلمتك

لو مسافر.. اعرف مواعيد وأسعار قطارات تالجو على خطوط السكة الحديد اليوم - أخبار كلمتك

لو مسافر.. اعرف مواعيد وأسعار قطارات تالجو على خطوط السكة الحديد اليوم - أخبار كلمتك

المبنى انفجر بهم، تفاصيل مقتل وإصابة 15 جنديا إسرائيليا شمالي غزة - أخبار كلمتك

المبنى انفجر بهم، تفاصيل مقتل وإصابة 15 جنديا إسرائيليا شمالي غزة - أخبار كلمتك

نيابة الأموال العامة تستدعي صحفي - أخبار كلمتك

نيابة الأموال العامة تستدعي صحفي - أخبار كلمتك

رابطة ذوي الهمم: ضوابط استيراد سيارات المعاقين تعجيزية - أخبار كلمتك

رابطة ذوي الهمم: ضوابط استيراد سيارات المعاقين تعجيزية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 12:51 - الأخضر بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 12:51 - الأخضر بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:51 - الأخضر بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:51 صباحاً - سعر الدولار.. سجل سعر الدولار خلال التعاملات الرسمية اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، في البنك الأهلي المصري، 50.46 جنيهًا للشراء و50.56 جنيهًا للبيع.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 50.46 جنيهًا للشراء و50.56 جنيهًا للبيع، وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي سعر 50.47 جنيهًا للشراء و50.57 جنيهًا للبيع.

وسجل الدولار اليوم في بنك قناة السويس سعر 50.46 جنيهًا للشراء و50.57 جنيهًا للبيع.

وسجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 50.54 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 50.64 جنيهًا.

وسجل الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 50.46 جنيهًا للشراء و50.56 جنيهًا للبيع.

وسجل الدولار اليوم في المصرف المتحد سعر 50.46 جنيهًا للشراء و50.56 جنيهًا للبيع.

وسجل الدولار اليوم في ميد بنك سعر 50.46 جنيهًا للشراء و50.56 جنيهًا للبيع.

الدولار في البنك المركزي

وسجل الدولار اليوم في البنك المركزي، سعر 50.45 جنيهًا للشراء و50.58 جنيهًا للبيع.

اقرأ أيضاً
الأخضر عامل كام؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 13 يناير 2025 (تحديث مباشر)

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الأحد 12 يناير 2025

%8.5 مقدماً.. البنك الأهلي المصري الأعلى عائد على شهادات الادخار بالدولار

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق