الرياضة - 12:51 - الأخضر بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:51 صباحاً - سعر الدولار.. سجل سعر الدولار خلال التعاملات الرسمية اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، في البنك الأهلي المصري، 50.46 جنيهًا للشراء و50.56 جنيهًا للبيع.

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وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 50.46 جنيهًا للشراء و50.56 جنيهًا للبيع، وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي سعر 50.47 جنيهًا للشراء و50.57 جنيهًا للبيع.

وسجل الدولار اليوم في بنك قناة السويس سعر 50.46 جنيهًا للشراء و50.57 جنيهًا للبيع.

وسجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 50.54 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 50.64 جنيهًا.

وسجل الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 50.46 جنيهًا للشراء و50.56 جنيهًا للبيع.

وسجل الدولار اليوم في المصرف المتحد سعر 50.46 جنيهًا للشراء و50.56 جنيهًا للبيع.

وسجل الدولار اليوم في ميد بنك سعر 50.46 جنيهًا للشراء و50.56 جنيهًا للبيع.

الدولار في البنك المركزي

وسجل الدولار اليوم في البنك المركزي، سعر 50.45 جنيهًا للشراء و50.58 جنيهًا للبيع.