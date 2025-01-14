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حماس تعلق على تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

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حماس تعلق على تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

حماس تعلق على تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 03:00 مساءً -  أعربت حركة حماس عن ارتياحها لمجريات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أنها تأمل أن تنتهي الجولة الحالية باتفاق شامل وواضح.

 

حماس تعلق على مفاوضات وقف إطلاق النار

 وأوضحت الحركة أنها أجرت مشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية بشأن التقدم المحرز، مشددة على ضرورة الاستعداد للمرحلة القادمة ومتطلباتها

وفي المقابل، قال مسؤول إسرائيلي أن صفقة غزة وصلت إلى مرحلة حاسمة، معربًا عن أمله في الدخول قريبًا إلى مرحلة إتمام الاتفاق.

وزعم المسؤول أن الإنجازات الهائلة التي حققتها إسرائيل في الحرب جعلت حماس تغير موقفها، مشيرًا إلى أن المحادثات الحالية تشهد تقدمًا ملحوظًا.

 

قطر: المحادثات بلغت مراحلها النهائية

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، التي تلعب دور الوسيط الرئيس في المفاوضات، أن المحادثات بلغت مراحلها النهائية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، في مؤتمر صحفي، أن العقبات الرئيسة قد تم تجاوزها، وأن النقاشات تركز الآن على التفاصيل النهائية لتقليص الفجوات بين الطرفين.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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