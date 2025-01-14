تعرف على آخر تطورات تجديد عقد زيزو مع الزمالك - أخبار كلمتك

تعرف على آخر تطورات تجديد عقد زيزو مع الزمالك - أخبار كلمتك

تعيين أسطورة الكرة الكاميرونية مدربا لمنتخب أفريقيا الوسطى - أخبار كلمتك

تعيين أسطورة الكرة الكاميرونية مدربا لمنتخب أفريقيا الوسطى - أخبار كلمتك

تقرير طبي جديد يحسم موعد عودة يحيى عطية الله لتدريبات الأهلي - أخبار كلمتك

تقرير طبي جديد يحسم موعد عودة يحيى عطية الله لتدريبات الأهلي - أخبار كلمتك

مشاورات سياسية بين مصر ولوكسمبورج (صور) - أخبار كلمتك

مشاورات سياسية بين مصر ولوكسمبورج (صور) - أخبار كلمتك

النواب يسمح بالتظلم من منع التصرف بالأموال بعد 3 أشهر ‏على الحكم - أخبار كلمتك

النواب يسمح بالتظلم من منع التصرف بالأموال بعد 3 أشهر ‏على الحكم - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:16 - بعد جدل انتحارها.. القصة الكاملة لوفاة الطفلة ريناد عادل - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:16 - بعد جدل انتحارها.. القصة الكاملة لوفاة الطفلة ريناد عادل - أخبار كلمتك

إطلاق مسابقة لشغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات - أخبار كلمتك

إطلاق مسابقة لشغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات - أخبار كلمتك

إقالة رئيس كنترول الهرم بسبب إخلاله بواجباته أثناء الامتحانات - أخبار كلمتك

إقالة رئيس كنترول الهرم بسبب إخلاله بواجباته أثناء الامتحانات - أخبار كلمتك

وزيرة التنمية المحلية تتابع تنفيذ مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري - أخبار كلمتك

وزيرة التنمية المحلية تتابع تنفيذ مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري - أخبار كلمتك

حكايات الغماز، مجموعة قصصية جديدة لـ هبة الله أحمد في معرض الكتاب - أخبار كلمتك

حكايات الغماز، مجموعة قصصية جديدة لـ هبة الله أحمد في معرض الكتاب - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

مصدر مطلع: جولات مُكثفة من محادثات غزة في القاهرة لوضع اللمسات الأخيرة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مصدر مطلع: جولات مُكثفة من محادثات غزة في القاهرة لوضع اللمسات الأخيرة - أخبار كلمتك

مصدر مطلع: جولات مُكثفة من محادثات غزة في القاهرة لوضع اللمسات الأخيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 03:00 مساءً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجلٍ، بأنه من المُقرر إجراء جولات مُكثفة من محادثات غزة؛ في القاهرة لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتبقية من اتفاق التهدئة.

جهود مصرية قطرية

وأكد مصدر مطلع، أن الجهود المصرية القطرية تهدف لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في أسرع وقت.

مشاورات مصرية أمريكية

وفي السياق، قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث قريبًا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن المفاوضات.

وتحدث أمام الصحفيين اليوم، حسب "رويترز"، مؤكدًا أن مسار مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة يشهد مرحلة فارقة، لافتًا إلى أن واشنطن تسعى لإبرام اتفاق في أسرع وقت ممكن.

 تنسيق كبير بين الإدارة الأمريكية الحالية وبين إدارة ترامب

وأكد المستشار الأمريكي، هناك تنسيق كبير بين الإدارة الأمريكية الحالية وبين إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ترامب يعلن موعد إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

خارجية الاحتلال: ترامب يحدد 20 يناير آخر موعد للتوصل إلى صفقة تبادل الأسرى

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

خبير أراضي يكشف سر رفض أمريكا إطفاء حرائق كاليفورنيا سريعًا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق