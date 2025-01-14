مصدر مطلع: جولات مُكثفة من محادثات غزة في القاهرة لوضع اللمسات الأخيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 03:00 مساءً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجلٍ، بأنه من المُقرر إجراء جولات مُكثفة من محادثات غزة؛ في القاهرة لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتبقية من اتفاق التهدئة.

جهود مصرية قطرية

وأكد مصدر مطلع، أن الجهود المصرية القطرية تهدف لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في أسرع وقت.

مشاورات مصرية أمريكية

وفي السياق، قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث قريبًا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن المفاوضات.

وتحدث أمام الصحفيين اليوم، حسب "رويترز"، مؤكدًا أن مسار مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة يشهد مرحلة فارقة، لافتًا إلى أن واشنطن تسعى لإبرام اتفاق في أسرع وقت ممكن.

تنسيق كبير بين الإدارة الأمريكية الحالية وبين إدارة ترامب

وأكد المستشار الأمريكي، هناك تنسيق كبير بين الإدارة الأمريكية الحالية وبين إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ترامب يعلن موعد إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خارجية الاحتلال: ترامب يحدد 20 يناير آخر موعد للتوصل إلى صفقة تبادل الأسرى

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