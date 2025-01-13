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«نقل النواب» تناقش استكمال بعض الطرق وتطوير ممرات السكة الحديد وصيانه الأنفاق - أخبار كلمتك

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«نقل النواب» تناقش استكمال بعض الطرق وتطوير ممرات السكة الحديد وصيانه الأنفاق - أخبار كلمتك

«نقل النواب» تناقش استكمال بعض الطرق وتطوير ممرات السكة الحديد وصيانه الأنفاق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 06:36 مساءً - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن عدم استكمال بعض الطرق وتطوير ممرات السكة الحديد وصيانه الأنفاق.

وناقشت اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب إمام منصور، بشأن: عدم استكمال طريق «السماعنة - الديدامون الزراعي» حتى كوبري عمار بالسماعنة بمحافظة الشرقية، والبطء الشديد في انهاء إجراءات الطرح والترسية ووجود شبهة إهدار للمال العام في أعمال رفع كفاءة طريق السماعنة، بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

وأوصت اللجنة إرسال خطاب خلال أسبوع للمتابعة بما تم تنفيذه في طلبي الإحاطة المقدم من النائب إمام منصور.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي رشدي غيث، بشأن الحاجة إلى إنشاء دوران للخلف على طريق الإسماعيلية الزراعي عند مدخل قرية الصحافة بمركز مشتول السوق محافظة الشرقية.

أكد ممثل محافظة الشرقية بأنه سيتم إنشاء دوران للخلف على طريق الإسماعيلية الزراعي عند مدخل قرية الصحافة بمركز مشتول السوق محافظة الشرقية، وسيتم إخطار اللجنة بموعد التنفيذ.

كما ناقش الاجتماع موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب ثروت سويلم:

الأول: بشأن الحاجة إلى تطوير ممر سكك حديد أبو حماد بمحافظة الشرقية.

الثاني: بشأن عدم قيام الهيئة القومية للسكك الحديدية بتنفيذ توجيهات الفريق وزير النقل بسرعة اتخاذ اللازم نحو تطوير نفق ابو حماد.

الثالث: بشأن عدم تشغيل محطة سكك حديد القرين بالرغم من تطويرها منذ أكثر من عامين.

أوصت اللجنة بمتابعة طلبات الإحاطة وإدراجها في الاجتماعات القادمة لحين حضور سكرتير عام محافظة الشرقية للرد على الجانب المالي.

موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جبريل، بشأن عدم صرف العلاوة الدورية المقررة بواقع 15% من الراتب الأساسي للعاملين بالشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ (تحت التصفية) إحدى شركات الشركة القابضة للنقل البري والبحري.

وأوصت اللجنة باستدعاء العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البري والبحري.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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