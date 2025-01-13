انتشار ظاهرة جديدة وصادمة في سواحل عدن - أخبار كلمتك

أفادت مصادر عن انتشار ظاهرة جديدة ضحيتها مرتادي السواحل في مدينة عدن



وأكدت المصادر ان قوات أمنية تقوم بممارسات قمعية وانتهاك خصوصية المواطنين في مدينة عدن، شملت تفتيش الهواتف الشخصية وابتزاز المرتادين.

وأوضحت المصادر أن هذه الانتهاكات تركزت في مناطق ساحل الحسوة، حيث تقوم بعض القوات بتفتيش هواتف المواطنين دون أي مبرر قانوني.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة سخرية ضد هذه الممارسات، داعين إلى فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تعكس استمرار حالة الفوضى الأمنية في عدن

داعيين المجتمع المحلي والدولي بالضغط لإيقاف هذه التجاوزات وضمان احترام حقوق المواطنين وحماية خصوصيتهم

