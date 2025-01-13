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انتشار ظاهرة جديدة وصادمة في سواحل عدن - أخبار كلمتك

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انتشار ظاهرة جديدة وصادمة في سواحل عدن - أخبار كلمتك

انتشار ظاهرة جديدة وصادمة في سواحل عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 13 يناير 2025 06:37 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

أفادت مصادر عن انتشار ظاهرة جديدة ضحيتها مرتادي السواحل في مدينة عدن


وأكدت المصادر ان قوات أمنية تقوم بممارسات قمعية وانتهاك خصوصية المواطنين  في مدينة عدن، شملت تفتيش الهواتف الشخصية وابتزاز المرتادين.

وأوضحت المصادر أن هذه الانتهاكات تركزت في مناطق ساحل الحسوة، حيث تقوم بعض القوات  بتفتيش هواتف المواطنين دون أي مبرر قانوني.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة سخرية ضد هذه الممارسات، داعين إلى فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تعكس استمرار حالة الفوضى الأمنية في عدن

داعيين المجتمع المحلي والدولي بالضغط لإيقاف هذه التجاوزات وضمان احترام حقوق المواطنين وحماية خصوصيتهم
 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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