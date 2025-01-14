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نيابة الأموال العامة تستدعي صحفي - أخبار كلمتك

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نيابة الأموال العامة تستدعي صحفي - أخبار كلمتك

نيابة الأموال العامة تستدعي صحفي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 01:12 صباحاً - كلمتك/خاص:

استدعت نيابة الأموال العامة بمحافظة مأرب الصحفي علي عويضة للتحقيق في شكوى تقدم بها أحد الأشخاص، مدعيًا تعرضه للإساءة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد الصحفي علي عويضة في منشور له عبر صفحته على فيسبوك أنه تلقى اتصالًا من وكيل نيابة الأموال العامة القاضي أحمد منيف، يُبلغه بضرورة حضوره للتحقيق، دون أن يتم تزويده بتفاصيل كافية حول الشكوى أو اسم الشاكي.

وأضاف أنه بعد طلبه لمزيد من التفاصيل، أُبلغ بأن الشاكي هو "مسعد بلغيث"، وأن الشكوى تتعلق بمنشور يُزعم أنه يتضمن إساءة.

وأعرب عويضة عن استغرابه من تدخل نيابة الأموال العامة في قضية كهذه، مشيرًا إلى أن اختصاصها يتعلق بقضايا الفساد ونهب المال العام، وليس متابعة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتساءل عويضة عن غياب دور النيابة في التحقيق في قضايا الفساد الكبيرة المتعلقة بقطاع النفط، تهريب المشتقات النفطية، وتوظيف الأقارب والمحسوبيات في شركة النفط.

وأضاف عويضة: "نحن من ضحى لبناء دولة النظام والقانون، وسنلبي أي طلب من أي محكمة أو نيابة، ليس لدينا ما نخاف منه، وما نقوله في الفيس بوك سنقوله عند أكبر قاضي وأكبر مسؤول".

وطالب الصحفي نيابة الأموال العامة بالتركيز على القضايا التي تمس الصالح العام ومحاسبة الفاسدين، مشيرًا إلى العديد من الملفات التي وصفها بأنها "ملفات فساد كبرى" لم يتم التحقيق فيها.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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