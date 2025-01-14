نيابة الأموال العامة تستدعي صحفي - أخبار كلمتك

استدعت نيابة الأموال العامة بمحافظة مأرب الصحفي علي عويضة للتحقيق في شكوى تقدم بها أحد الأشخاص، مدعيًا تعرضه للإساءة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد الصحفي علي عويضة في منشور له عبر صفحته على فيسبوك أنه تلقى اتصالًا من وكيل نيابة الأموال العامة القاضي أحمد منيف، يُبلغه بضرورة حضوره للتحقيق، دون أن يتم تزويده بتفاصيل كافية حول الشكوى أو اسم الشاكي.

وأضاف أنه بعد طلبه لمزيد من التفاصيل، أُبلغ بأن الشاكي هو "مسعد بلغيث"، وأن الشكوى تتعلق بمنشور يُزعم أنه يتضمن إساءة.

وأعرب عويضة عن استغرابه من تدخل نيابة الأموال العامة في قضية كهذه، مشيرًا إلى أن اختصاصها يتعلق بقضايا الفساد ونهب المال العام، وليس متابعة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتساءل عويضة عن غياب دور النيابة في التحقيق في قضايا الفساد الكبيرة المتعلقة بقطاع النفط، تهريب المشتقات النفطية، وتوظيف الأقارب والمحسوبيات في شركة النفط.

وأضاف عويضة: "نحن من ضحى لبناء دولة النظام والقانون، وسنلبي أي طلب من أي محكمة أو نيابة، ليس لدينا ما نخاف منه، وما نقوله في الفيس بوك سنقوله عند أكبر قاضي وأكبر مسؤول".

وطالب الصحفي نيابة الأموال العامة بالتركيز على القضايا التي تمس الصالح العام ومحاسبة الفاسدين، مشيرًا إلى العديد من الملفات التي وصفها بأنها "ملفات فساد كبرى" لم يتم التحقيق فيها.