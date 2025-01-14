مقتل الردفاني بمعارك الساحل الغربي - أخبار كلمتك

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مسن يقوم بهذا الامر داخل مسجد في عدن ويثير تعاطف كبير - أخبار كلمتك

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مسن يقوم بهذا الامر داخل مسجد في عدن ويثير تعاطف كبير - أخبار كلمتك

مسن يقوم بهذا الامر داخل مسجد في عدن ويثير تعاطف كبير - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:52 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:أرجو من كل من نشر أو تداول فيديو الرجل المسن وهو يسرق جوالا في المسجد أن يبادر بحذفه فورًا.
واضاف:هذا الرجل له أبناء وأحفاد لا ذنب لهم، وهم يتألمون بسبب انتشار هذا الفيديو ، فهل نرضى أن يقع أحدنا أو أحد أقاربنا في مثل هذا الموقف؟.
قال النبي ﷺ: "من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة".
واختتم:جميعنا خطاؤون، ولا أحد منا معصوم. 
ربما أخطأ هذا الرجل، ولكن من يدري ما هي ظروفه أو ما يعانيه من ضغوط؟.لنجعل من أفعالنا دعوة للستر والرحمة، لا للفضح والأذى.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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