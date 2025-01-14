مسن يقوم بهذا الامر داخل مسجد في عدن ويثير تعاطف كبير - أخبار كلمتك

قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:أرجو من كل من نشر أو تداول فيديو الرجل المسن وهو يسرق جوالا في المسجد أن يبادر بحذفه فورًا.

واضاف:هذا الرجل له أبناء وأحفاد لا ذنب لهم، وهم يتألمون بسبب انتشار هذا الفيديو ، فهل نرضى أن يقع أحدنا أو أحد أقاربنا في مثل هذا الموقف؟.

قال النبي ﷺ: "من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة".

واختتم:جميعنا خطاؤون، ولا أحد منا معصوم.

ربما أخطأ هذا الرجل، ولكن من يدري ما هي ظروفه أو ما يعانيه من ضغوط؟.لنجعل من أفعالنا دعوة للستر والرحمة، لا للفضح والأذى.