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وزير الخارجية: مصر مستعدة لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية: مصر مستعدة لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مصر مستعدة لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 04:00 مساءً - أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، أنه "حان الوقت لتوافر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وقف إطلاق النار في غزة

وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية لوكسمبورج، يان أسلبورن، إن "مصر مستعدة حينما تحين الظروف بعد وقف إطلاق النار في غزة لأن تستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة الإعمار بالقطاع"، مشددا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية.

الوضع الدولي صعب للغاية

من جهته، قال وزير خارجية لوكسمبورج، إن "الوضع الدولي صعب للغاية"، مؤكدا تأييد بلاده لحل الدولتين ودعم حق الفلسطينيين في العيش بسلام.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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