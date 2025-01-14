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وزير الخارجية يرحب بتعيين سفير للوكسمبورج بالقاهرة لأول مرة - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يرحب بتعيين سفير للوكسمبورج بالقاهرة لأول مرة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يرحب بتعيين سفير للوكسمبورج بالقاهرة لأول مرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 04:10 مساءً -  رحب الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، بتعيين سفير لدولة لوكسمبورج لدى القاهرة لأول مرة.

 

القضايا الإقليمية وفي مقدمتها العدوان على غزة

 جاء ذلك خلال خلال مؤتمر صحفي للدكتور بدر عبد العاطي مع وزير خارجية لوكسمبورج، يان أسلبورن، اليوم فى القاهرة.

وأوضح عبد العاطى، أنه ناقش مع وزير خارجية لوكسمبورج عددا من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها العدوان على غزة.

 

وقف إطلاق النار في غزة

 وركز على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وأن يتوقف التصعيد في المنطقة.

وشدد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية.

 

توافر الإرادة السياسية

 وأضاف:  حان الوقت لتوافر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال: "مصر مستعدة حينما تحين الظروف بعد وقف إطلاق النار في غزة بأن تستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة الإعمار بالقطاع".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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