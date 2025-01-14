قال الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل بسبب صاروخ أطلق من #اليمن
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في منطقة القدس وتل ابيب الكبرى والسهل الساحلي
واضاف الجيش الإسرائيلي: قمنا بعدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من #اليمن باتجاه وسط البلاد
عاجل:حالة طوارئ عقب وصول صاروخ حوثي الى اسرائيل - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 03:57 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل بسبب صاروخ أطلق من #اليمن
قال الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل بسبب صاروخ أطلق من #اليمن
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