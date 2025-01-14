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عاجل:حالة طوارئ عقب وصول صاروخ حوثي الى اسرائيل - أخبار كلمتك

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عاجل:حالة طوارئ عقب وصول صاروخ حوثي الى اسرائيل - أخبار كلمتك

عاجل:حالة طوارئ عقب وصول صاروخ حوثي الى اسرائيل - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 03:57 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل بسبب صاروخ أطلق من #اليمن
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في منطقة القدس وتل ابيب الكبرى والسهل الساحلي
واضاف الجيش الإسرائيلي: قمنا بعدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من #اليمن باتجاه وسط البلاد

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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