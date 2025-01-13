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رئيس مجلس القيادة يطلع على الترتيبات الجارية لانعقاد مجلس الشورى - أخبار كلمتك

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رئيس مجلس القيادة يطلع على الترتيبات الجارية لانعقاد مجلس الشورى - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يطلع على الترتيبات الجارية لانعقاد مجلس الشورى - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 13 يناير 2025 06:37 مساءً - كلمتك/خاص:

التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، لمناقشة الترتيبات المتعلقة بانعقاد المجلس، واعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد انفاذا لقرارات وتوصيات مجلس القيادة الرئاسي.

واستمع فخامة الرئيس من رئيس مجلس الشورى الى احاطة موجزة عن الخطوات المرتقبة بشأن تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي بإعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بما في ذلك الترتيبات لفتح باب الترشح لعضوية الهيئة، وفقًا للشروط القانونية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية خصوصا اعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض.

كما استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى تحديث عن نشاط هيئة رئاسة مجلس الشورى ولجانه المختلفة خلال المرحلة الماضية، اضافة الى خطة المجلس، ومشروع جدول اعماله خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتطرق اللقاء، الى المستجدات المحلية، والدعم الاستشاري المطلوب لتحسين اداء مؤسسات الدولة، ودعم جهود السلطة التنفيذية لتسريع انفاذ خطة الانقاذ الاقتصادي، والسياسات والتدابير المتخذة للتخفيف من المعاناة الانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق الثناء على موقف الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، الى جانب الشعب اليمني، ودعمهم المستمر للموازنة العامة للدولة من اجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الاساسية لملايين اليمنيين في جميع انحاء البلاد.

كما تطرق اللقاء الى الاوضاع في محافظة البيضاء، والتدخلات المتخذة والمطلوبة لردع ارهاب المليشيات الحوثية، وانتهاكاتها الفظيعة لحقوق الانسان في قرية "حنكة آل مسعود" بمديرية القريشية، بما ذلك استهداف وتفجير منازل المدنيين الابرياء بمختلف أنواع الأسلحة والطيران المسير، وفرض حصار خانق على المنطقة ومنع الاهالي من الوصول الى الخدمات الطبية، والسلع الغذائية للأسبوع الثاني على التوالي.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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