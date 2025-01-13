مشاهير العرب - بمناسبة عيد الحب.. محمد فؤاد يحيي حفلا في كندا |تفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 06:36 مساءً - محمد فؤاد.. يستعد الفنان محمد فؤاد لإحياء حفل غنائي، بمدينة فانكوفر في دولة كندا، في المركز الثقافي الإيطالي يوم الأحد 2 فبراير المُقبل

الحفل يأتي ضمن سلسلة حفلات ينظمها نجوم الغناء في مختلف دول العالم احتفالًا بهذه المناسبة، حيث يتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من محبي النجم محمد فؤاد.

آخر نجاح حققه الفنان محمد فؤاد

ويُذكر أن محمد فؤاد، قد حقق نجاحًا واسعًا مؤخرًا بأغنيته «من أول يوم»، التي لاقت تفاعلًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة مكانته كواحد من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي.

أشهر الأعمال التي قدمها محمد فؤاد

رامز نيفر إند

فؤش في المعسكر

حكايات لطيفة

صالون أنوشكا

تلاتة في واحد

شيري استوديو