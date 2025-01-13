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مشاهير العرب - بمناسبة عيد الحب.. محمد فؤاد يحيي حفلا في كندا |تفاصيل - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بمناسبة عيد الحب.. محمد فؤاد يحيي حفلا في كندا |تفاصيل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بمناسبة عيد الحب.. محمد فؤاد يحيي حفلا في كندا |تفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 06:36 مساءً - محمد فؤاد.. يستعد الفنان محمد فؤاد لإحياء حفل غنائي، بمدينة فانكوفر في دولة كندا، في المركز الثقافي الإيطالي يوم الأحد 2 فبراير المُقبل

الحفل يأتي ضمن سلسلة حفلات ينظمها نجوم الغناء في مختلف دول العالم احتفالًا بهذه المناسبة، حيث يتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من محبي النجم محمد فؤاد.

محمد فؤاد

آخر نجاح حققه الفنان محمد فؤاد

ويُذكر أن محمد فؤاد، قد حقق نجاحًا واسعًا مؤخرًا بأغنيته «من أول يوم»، التي لاقت تفاعلًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة مكانته كواحد من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي.

أشهر الأعمال التي قدمها محمد فؤاد

رامز نيفر إند

فؤش في المعسكر

حكايات لطيفة

صالون أنوشكا

تلاتة في واحد

شيري استوديو

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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