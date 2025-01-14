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في دايرة الرحلة، كتاب جديد لـ محمد طه بمعرض القاهرة 2025 - أخبار كلمتك

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في دايرة الرحلة، كتاب جديد لـ محمد طه بمعرض القاهرة 2025 - أخبار كلمتك

في دايرة الرحلة، كتاب جديد لـ محمد طه بمعرض القاهرة 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:25 صباحاً - يصدر قريبًا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، كتاب “في دايرة الرحلة.. الحب - الوعي - الأحلام”، للدكتور محمد طه، حيث تطرحه الدار ضمن إصداراتها الجديدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025. 

 

الدكتور محمد طه 

الدكتور محمد طه هو كاتب واستشاري الطب النفسي من مواليد محافظة المنيا.

اشتهر بإصداراته العلمية المبسطة في الطب النفسي والعلاقات الإنسانية وغيرها من الموضوعات التي تساعد على فهم القارئ نفسه وتطوير وعيه وأدواته الشخصية، مما يساهم في تغيير حياته إلى الأفضل. 

ومن مؤلفاته: “الخروج عن النص”، "علاقات خطرة"، "ذكر شرقي منقرض"، "الخروج عن النص"، وكذلك أيضا كتاب "لأ بطعم الفلامنكو". 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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