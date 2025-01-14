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رد حاسم من زوجة مدحت شلبي بشأن حالته الصحية وتوجه رسالة للمشكيين - أخبار كلمتك

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رد حاسم من زوجة مدحت شلبي بشأن حالته الصحية وتوجه رسالة للمشكيين - أخبار كلمتك

رد حاسم من زوجة مدحت شلبي بشأن حالته الصحية وتوجه رسالة للمشكيين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 03:15 صباحاً - وجهت الفنانة سحر نوح زوجة المعلق الرياضي مدحت شلبي رسالة حاسمة للمشككين في حالة الصحية، بعد أن أثارجدلًا واسعًا بعد تعليقه على مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

الحالة الصحية لمدحت شلبي

وقالت سحر نوح ردا على أحد المتابعين عبر فيسبوك: "الحالة الصحية لمدحت شلبي تحسنت بصورة كبيرة".

وأشارت إلى أن نقص وزن مدحت شلبي في الفترة الماضية يرجع إلى منعه من تناول العديد من الأطعمة، بسبب مرضه بارتجاع المريء الذي تسبب بإصابته بالتهابات في الحنجرة والأحبال الصوتية.

وأوضحت أن مدحت شلبي تعافى تمامًا من مرضه ومع الوقت سيستعيد وزنه الطبيعي.

وتابعت: "يا ريت نتحرى الدقة في المعلومات التي يتم نشرها حول الحالة الصحية لمدحت شلبي".

كما قدمت قائمة بأسماء الأطباء الذين تم علي إيديهم  شفاء ⁧‫زوجها مدحت شلبي‬⁩، منهم أستاذ جهاز هضمي ومناظير (إرتجاع المرئ )، وأستاذ انف وأذن وحنجره (التهاب الأحبال الصوتيه والحنجرة)، متمنية للجميع بكامل الصحة.

وعاد شلبي بعد غياب للتعليق في مباراة السوبر الإسباني التي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 5-2 في ملعب "الجوهرة المشعة" بالمملكة العربية السعودية.

وعلق العديد من المتابعين حول تأثر مدحت شلبي بمرضه وابتعاده عن التعليق الحماسي المعروف به في مباراة الكلاسيكو.

وظهر شلبي خلال تعليقه على المباراة وهو يتحدث بإيقاع هادئ تمامًا على غير عادته في التعليق على مثل هذه المباريات الكبرى.

ولم يتفاعل شلبي كعادته مع الأهداف التي سجلها الفريقان، ولم يطلق تعليقاته الكوميدية بشكل كبير كما هو معتاد.

وتفاعل عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليق مدحت شلبي مع ملاحظات عديدة حول تأثر الأخير بالوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

وكتب بعض النشطاء عبر منصة إكس تعليقات حول تأثر مدحت شلبي الواضح أثناء تعليقه بمرضه وعدم قدرته على مجاراة أجواء المباراة الحماسية والحافلة بالأهداف.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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