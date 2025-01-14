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«الفضاء المصرية» تطلق برنامج التدريب التخصصي لطلاب الجامعات خلال أجازة نصف العام - أخبار كلمتك

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«الفضاء المصرية» تطلق برنامج التدريب التخصصي لطلاب الجامعات خلال أجازة نصف العام - أخبار كلمتك

«الفضاء المصرية» تطلق برنامج التدريب التخصصي لطلاب الجامعات خلال أجازة نصف العام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 04:21 مساءً - أعلنت وكالة الفضاء المصرية إطلاق فعاليات برنامج التدريب التخصصي لطلاب الجامعات خلال أجازة نصف العام 2025، والتي تبدأ في الفترة من 26 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل، لإعداد جيل من الشباب المتمكن بمجالات تكنولوجيا الفضاء.

ويتضمن البرنامج ورشة عمل لمدة أسبوعين تستهدف طلاب كليات الهندسة قسم إلكترونيات وحاسبات أو التخصصات المشابهة، كما يتضمن ورشة عمل أنظمة القدرة الكهربية للأقمار الصناعية لمدة أسبوع، وتستهدف طلاب كليات الهندسة قسم إلكترونيات وحاسبات أو التخصصات المشابهة.

ويشمل البرنامج تدريبا عن دراسات البيئة الفضائية والطقس الفضائي، ويستمر لمدة أسبوعين نظري وعملي، ويستهدف طلاب كليات العلوم والهندسة تخصص فضاء، كما يشمل ورشة عمل عن ابتكار الفضاء لمدة أربعة أيام متواصلة، تستهدف طلاب كليات الهندسة بجميع التخصصات.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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