فتح باب التسجيل في فعاليات ملتقيات قطاع ريادة الأعمال بمصر - أخبار كلمتك

فتح باب التسجيل في فعاليات ملتقيات قطاع ريادة الأعمال بمصر - أخبار كلمتك

أفضل سفير لمصر، كلوب يتحدث عن تجديد عقد صلاح مع ليفربول - أخبار كلمتك

أفضل سفير لمصر، كلوب يتحدث عن تجديد عقد صلاح مع ليفربول - أخبار كلمتك

أقل من التوقعات، تفاصيل العرض الرسمي الأول من مانشستر سيتي لضم مرموش - أخبار كلمتك

أقل من التوقعات، تفاصيل العرض الرسمي الأول من مانشستر سيتي لضم مرموش - أخبار كلمتك

إطلاق اسم الدكتور مجدي يعقوب على صالة كبار الزوار بمطار أسوان الدولي - أخبار كلمتك

إطلاق اسم الدكتور مجدي يعقوب على صالة كبار الزوار بمطار أسوان الدولي - أخبار كلمتك

المستشار الألماني: اتفاق غزة بات في المتناول - أخبار كلمتك

المستشار الألماني: اتفاق غزة بات في المتناول - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يبحث مع السفيرة الفرنسية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يبحث مع السفيرة الفرنسية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين - أخبار كلمتك

قيادي بارز بالانتقالي يتحدث عن هذا الامر في عدن - أخبار كلمتك

قيادي بارز بالانتقالي يتحدث عن هذا الامر في عدن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الليلة.. أبطال فيلم 6 أيام» يحتفلون بالعرض الخاص في مدينة 6 أكتوبر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الليلة.. أبطال فيلم 6 أيام» يحتفلون بالعرض الخاص في مدينة 6 أكتوبر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - داليا البحيري توجه رسالة بعد العرض الخاص لفيلم «سنو وايت» لـمريم شريف | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - داليا البحيري توجه رسالة بعد العرض الخاص لفيلم «سنو وايت» لـمريم شريف | صور - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يتفقد مدينة 6 أكتوبر.. ويوجه بسرعة تنفيذ ممشى محور 26 يوليو - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يتفقد مدينة 6 أكتوبر.. ويوجه بسرعة تنفيذ ممشى محور 26 يوليو - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير شئون المجالس النيابية ينفي حدوث خلاف بين أعضاء الحكومة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير شئون المجالس النيابية ينفي حدوث خلاف بين أعضاء الحكومة - أخبار كلمتك

وزير شئون المجالس النيابية ينفي حدوث خلاف بين أعضاء الحكومة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 04:21 مساءً - نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حدوث خلاف بين أعضاء الحكومة داخل مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك بعدما أثار النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أزمة الخلاف الذي حدث بين الحكومة وبعضها في جلسة أمس، بعدما تقدم وزير العدل بمقترح تعديل في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رفضته بعد ذلك الحكومة.

وقال النائب محمد عبد العليم داوود: أولى بالحكومة ألا تختلف مع بعضها، مشيرا إلى ما حدث في جلسة أمس، مطالبا بألا تختلف الحكومة كذلك على التعديلات المقدمة النواب.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن منصة مجلس النواب، تسمح بجميع الآراء، مشيرا إلى أنه لم يحدث أمس خلافا بين الحكومة وبعضها، وإنما حدثت مشاورة.

وأوضح الوزير، أن الحكومة وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب، في هذا الشأن، قائلا: وإذا رأت الحكومة موجبا لأي تعديل في أي مادة فتستخدم أدواتها في إعادة المداولة أو طلب تعديل أي مادة في القانون بعد ذلك.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن وزير العدل قيمة وقامة قضائية كبيرة، قائلا: نكن له كل تقدير واحترام.

من جانبه وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة ممثلة في وزيري العدل، والشئون النيابية، لإثراهما الحوار والنقاش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال رئيس النواب: كما أشكر الحكومة لأنها تبنت مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، متابعا: ولا مانع أن يصوت المجلس بالموافقة أو الرفض على مقترحات الحكومة وهذه هي الديمقراطية داخل مجلس النواب.

من جهته أكد المستشار عدنان فنخري، وزير العدل، أن القول الفصل تحت قبة البرلمان لأعضاء مجلس النواب.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

وزير الثقافة الأردني: مصر منارة وإشعاع ثقافي وحضاري للعالم وعلاقاتنا معها «تاريخية» - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق