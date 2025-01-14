الأسئلة طويلة وصعبة.. «أولياء أمور مصر» ترصد شكاوى الطلاب من امتحانات نصف العام 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 04:21 مساءً - تلقت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، اليوم الثلاثاء 14 يناير، شكاوى عديدة من امتحانات نصف العام 2025.

شكوى الطلاب من امتحانات نصف العام 2025

وأوضحت الحزاوي، أن هناك شكاوى من الطلاب بشأن امتحانات نصف العام 2025 المنعقد في إدارة الهرم التعليمية، حيث اشتكى الطلاب من صعوبة امتحان الدراسات للصف الخامس الابتدائي، وكانت الاسئلة المقالية صعبة للغاية.

صعوبة امتحانات نصف العام 2025

وتساءل العديد من أولياء الأمور: «لماذا هذا الكم من الأسئلة المقالية التي ترجعنا للنظام القديم الحفظ والتلقين!، كما اشتكى الطلاب من امتحان مادة الدراسات الخامس الابتدائي بإدارة ابو النمرس بالجيزة، موضحين أن الامتحان كان صعب وطويل، ويحتوي على أسئلة مقالية تتطلب منهم الحفظ.

وأشارت الحزاوي، إلى أن هناك العديد من الشكاوى بشأن امتحان مادة الرياضيات للصف الاول الاعدادي إدارة قليوب، حيث أكد أولياء الأمور أنه لم يكن هناك تكافؤ بين النماذج في السهولة والصعوبة

امتحانات نصف العام 2025

جدير بالذكر أنه قد استأنف طلاب صفوف النقل اليوم الأحد 12 يناير 2025، أداء امتحانات نصف العام 2025 في المواد الأساسية المقررة عليهم، طبقًا لما هو معلن في الجداول.

ضوابط عقد امتحانات نصف العام 2025

- الحضور بالزي المدرسي.

- منع إرتداء أي زي مخالف بما لا يليق بالمظهر العام للطالب الملتزم.

- ارتداء الكمامة منعًا للعدوى من نزلات البرد في حالة التعرض لنزلات البرد.

- الحضور قبل بداية لجنة الامتحان بنصف ساعة.

- مراجعة الجداول يوميًّا للتأكد من المادة التى يتم أداء الامتحان فيها.

- ممنوع نهائيا اصطحاب التليفون المحمول فى الامتحان.

- عدم الخروج من اللجنة قبل نهاية الوقت المخصص حرصًا على مصلحتهم.

- استخدام القلم الأزرق الجاف فقط للإجابة على الأسئلة.

- عدم استخدام أى لون آخر أو كوريكتور حتى لا يتعرض الطالب لتحويل أوراقه للجنة خاصة.

- الالتزام بإتباع التعليمات من المعلمين.

- التأكد من إجابة جميع الأسئلة والمراجعة الدقيقة قبل تسليم الورقة للملاحظ.

- الالتزام بالهدوء وعدم إثارة الشغب فى اللجان حرصًا على ضبط اللجان.

- كتابة بيانات الطالبة بمنتهى الدقة وفى المكان المخصص لذلك فقط.

- التأكيد من توقيع الملاحظين على ورقة إجابة الطالب.

- مغادرة المدرسة فورًا بعد انتهاء لجان الامتحانات مباشرة.

- ممنوع نهائيًا دخول أولياء الأمور المدرسة أثناء سير لجان الامتحانات لأى سبب من الأسباب.