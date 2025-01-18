بن دغر يحسم الجدل ويتحدث عن عضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - أخبار كلمتك

بن دغر يحسم الجدل ويتحدث عن عضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «مصدومة واتخيلت حد من ولادي مكانها».. آيتن عامر تعلق على واقعة طالبة التجمع «فيديو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «مصدومة واتخيلت حد من ولادي مكانها».. آيتن عامر تعلق على واقعة طالبة التجمع «فيديو» - أخبار كلمتك

أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، ليفربول يتعادل سلبيا أمام برينتفورد بعد مرور 75 دقيقة - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، ليفربول يتعادل سلبيا أمام برينتفورد بعد مرور 75 دقيقة - أخبار كلمتك

الأهلي يبحث عن هدف التقدم في مرمى أورلاندو بيراتس بعد 30 دقيقة بدوري الأبطال - أخبار كلمتك

الأهلي يبحث عن هدف التقدم في مرمى أورلاندو بيراتس بعد 30 دقيقة بدوري الأبطال - أخبار كلمتك

الدوري الإسباني، تعادل سلبي بين ليجانيس وأتليتكو مدريد في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإسباني، تعادل سلبي بين ليجانيس وأتليتكو مدريد في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - مقتل إسرائيلي وإصابة آخر جراء عملية طعن في جنوب تل أبيب - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - مقتل إسرائيلي وإصابة آخر جراء عملية طعن في جنوب تل أبيب - أخبار كلمتك

غدا.. إجازة من الامتحانات في جميع مدارس الجمهورية - أخبار كلمتك

غدا.. إجازة من الامتحانات في جميع مدارس الجمهورية - أخبار كلمتك

الهويدي: الكل يعلم أسباب ارتفاع أسعار الوقود فمالحل؟ - أخبار كلمتك

الهويدي: الكل يعلم أسباب ارتفاع أسعار الوقود فمالحل؟ - أخبار كلمتك

نقابة المعلمين تطالب بهذا الأمر - أخبار كلمتك

نقابة المعلمين تطالب بهذا الأمر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 06:40 مساءً - الدوري الإنجليزي، أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لـ ارسنال تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أستون فيلا مساء اليوم السبت على ملعب إستاد الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل أرسنال أمام أستون فيلا

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏

تشكيل أستون فيلا أمام أرسنال 

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏

ريال مدريد يهدد صفقة آرسنال المنتظرة من الليجا

كشفت تقارير صحفية أن آرسنال يسعى بكل قوة للظفر بخدمات نجم خط الوسط الإسباني مارتن زوبيميندي لاعب ريال سوسيداد.

ويمتلك زوبيميندي شرطًا جزائيًّا قيمته 60 مليون يورو، وهو مبلغ مستعد آرسنال لدفعه من أجل ضم اللاعب في الميركاتو الشتوي الجاري.

ورغم المفاوضات الجارية مع وكلاء اللاعب، تؤكد صحيفة "Noticias  de Gipuzkoa" الإسبانية والمُقربة من نادي ريال سوسيداد، أن زوبيميندي لن يتخذ قرارًا بشأن مستقبله قبل الصيف.

ليفربول كان واثقًا من إتمام الصفقة الصيف الماضي، إلا أن زوبيميندي قرر البقاء مع ريال سوسيداد في اللحظات الأخيرة.

وتشير التوقعات إلى أن زوبيميندي قد لا يستمر في ريال سوسيداد الموسم المقبل، حيث إن هناك عدة أندية مستعدة لتفعيل الشرط الجزائي.

ويظل مانشستر سيتي في السباق للحصول على خدماته، ولكن التهديد الأكبر لآمال آرسنال يأتي من ريال مدريد حال إذا قرر ريال مدريد تعيين تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن كمدرب جديد للملكي في الصيف، فقد يكون من الصعب على زوبيميندي مقاومة فرصة العمل تحت قيادة لاعبه المفضل.

 

ريال مدريد يضع زوبيميندي علي رأس اهتماماته

وفقًا للتقارير الأخيرة، فقد حدد ريال مدريد زوبيميندي، إلى جانب رودري هيرنانديز نجم مانشستر سيتي، كأبرز أهدافه لتعزيز خط الوسط الصيف المقبل.

ويرى النادي الملكي أن الفريق افتقد السيطرة هذا الموسم بعد اعتزال دور توني كروس.

وإذا نوى نادي ريال مدريد التحرك، فمن المتوقع أن يبدأ المفاوضات في وقت مبكر من هذا العام، تماشيًا مع نمط صفقاته السابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 08:51 - انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بجميع المحافات - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق