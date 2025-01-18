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بايرن ميونخ يفوز على فولفسبورج 3-2 ويواصل تصدره للدوري الألماني - أخبار كلمتك

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بايرن ميونخ يفوز على فولفسبورج 3-2 ويواصل تصدره للدوري الألماني - أخبار كلمتك

بايرن ميونخ يفوز على فولفسبورج 3-2 ويواصل تصدره للدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 07:00 مساءً - الدوري الألماني، فاز فريق بايرن ميونخ على فولفسبورج بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الألماني.

بايرن ميونيخ أمام فولفسبورج

أحرز ثلاثية بايرن ميونخ ليون جورتيسكا هدفين في الدقيقة 19 و61  وميكايل أوليسي في الدقيقة 38 

وأحرز ثنائية فولفسبورج محمد عمورة 23 و87.

 

تشكيل بايرن ميونيخ أمام فولفسبورج

 

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تشكيل فولفسبورج أمام بايرن ميونيخ 

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ترتيب بايرن ميونخ وفولفسبورج

ويتصدر بايرن ميونخ جدول البوندسليجا برصيد 45 نقطة، جمعها من 18  مباراة، حيث حقق 14 انتصارًا، وثلاثة تعادلات، وهزيمة واحدة.

ويحتل فولفسبورج المركز السابع برصيد 27 نقطة، بعد أن حقق ثماني انتصارات، و3 تعادلات، و7 هزائم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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