الرياضة - 03:06 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 19-1-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 03:06 صباحاً - سعر الدولار اليوم.. شهد سعر الدولار الأمريكي استقراراً ملحوظاً مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد 19-1-2025 وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي.

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سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 50.33 للشراء، و 50.43 للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 50.35 جنيه للشراء و50.45 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار فى بنك مصر نحو 50.35 جنيه للشراء و50.45 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل الدولار فى بنك القاهرة نحو 50.35 جنيه للشراء و50.45 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل الدولار فى بنك قناة السويس نحو 50.35 جنيه للشراء و50.45 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل الدولار فى البنك التجاري الدولي نحو 50.35 جنيه للشراء و50.45 للبيع.

سعر الدولار في نكست بنك

سجل الدولار فى نكست بنك نحو 50.35 جنيه للشراء و50.45 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 50.35 جنيه للشراء و50.45 للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

سجل الدولار فى البنك العقاري المصري نحو 50.35 جنيه للشراء و50.45 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 50.41 جنيه للشراء و50.50 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكان والتعمير

سجل الدولار فى بنك التعمير والإسكان نحو 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل الدولار فى المصرف العربي الدولي نحو 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

سجل الدولار فى بنك أبوظبي التجاري نحو 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول

سجل الدولار فى بنك أبوظبي الأول نحو 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

سجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 50.38 جنيه للشراء و50.48 جنيه للبيع.