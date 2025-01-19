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مبعوث ترامب يدرس زيارة غزة ويخطط لـ"وجود دائم" في المنطقة - أخبار كلمتك

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مبعوث ترامب يدرس زيارة غزة ويخطط لـ"وجود دائم" في المنطقة - أخبار كلمتك

مبعوث ترامب يدرس زيارة غزة ويخطط لـ"وجود دائم" في المنطقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 05:35 صباحاً - يدرس ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، زيارة قطاع غزة، بهدف الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في مساره الصحيح، وفقا لما قاله مسئول مطلع على الأمر بشكل مباشر لشبكة "إن بي سي نيوز".

وحسب المصدر، يسلط ذلك الضوء على "هشاشة اعتقاد فريق ترامب بقوة اتفاق غزة"، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الأحد.

وقال المسئول إن ويتكوف يخطط أيضا أن يكون له وجود شبه دائم في المنطقة خلال الأشهر المقبلة، من أحل "تحري الخلل وإصلاحه" في حال خرج الاتفاق عن إطاره.

وقال المسئول: "عليك أن تكون مستعدا للتعامل مع المشكلة في حال حدوثها".

ووصلت وفود فلسطينية وإسرائيلية وقطرية وأمريكية إلى القاهرة، صباح الأحد، ضمن الآلية المخصصة لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار.

ومن المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في وقت لاحق من صباح الأحد، على أن يتبعه إطلاق سراح رهائن بعد ساعات، مما يفتح الطريق أمام نهاية محتملة للحرب التي استمرت 15 شهرا وقلبت الشرق الأوسط رأسا على عقب.

وجاء الاتفاق بعد أشهر من المفاوضات المتقطعة التي توسطت فيها مصر وقطر والولايات المتحدة، وقبل وقت قصير من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، المقرر الإثنين.

ويدخل وقف إطلاق النار المكون من 3 مراحل حيز التنفيذ في الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، الأحد.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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