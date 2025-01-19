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كان محملا بـ 60 ألف لتر بنزين، مصرع 70 شخصا في انفجار صهريج وقود بنيجيريا (صور) - أخبار كلمتك

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كان محملا بـ 60 ألف لتر بنزين، مصرع 70 شخصا في انفجار صهريج وقود بنيجيريا (صور) - أخبار كلمتك

كان محملا بـ 60 ألف لتر بنزين، مصرع 70 شخصا في انفجار صهريج وقود بنيجيريا (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 01:40 صباحاً - أعلنت هيئة سلامة الطرق النيجيرية، مصرع 70 شخصا على الأقل في وسط نيجيريا بانفجار صهريج لنقل الوقود.

وقال كومار تسوكوام، المتحدث باسم الهيئة الفدرالية لسلامة الطرق في ولاية نيجر، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "حصيلة القتلى بلغت إلى الآن 70 شخصا". وأضاف تسوكوام أن فرق الإطفاء وصلت إلى المنطقة وأن جهود الإنقاذ مستمرة.

— WE News English (@WENewsEnglish) https://twitter.com/WENewsEnglish/status/1880702583595303415?ref_src=twsrc%5Etfw

وتعرضت الشاحنة المحملة بـ60 ألف لتر من البنزين لحادث على طريق سريع رئيسي يصل بين مدينتين، وعلى إثر الحادث وانسكاب الوقود على الأرض، تجمع عدد من النيجريين حول الشاحنة قبل انفجارها.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن هذا الحادث يعكس "ضيق أحوال النيجيريين الذين لا يتوانى البعض منهم عن المخاطرة بحياته لجمع بعض الليترات من الوقود".

وتشهد البلاد أزمة اقتصادية منذ عام ونصف العام وارتفاعا في أسعار الوقود بنسبة 5 أضعاف خلال 18 شهرا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لقي أكثر من 170 شخصا حتفهم في حادث مماثل في ولاية جيغاوا، في شمال أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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