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جيش الاحتلال يبدأ الانسحاب من رفح - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال يبدأ الانسحاب من رفح - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يبدأ الانسحاب من رفح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 04:15 صباحاً - بدأت قوات إسرائيلية الانسحاب من مناطق في رفح؛ استعدادا لدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح اليوم.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس في وقت مبكر اليوم الأحد، أن “القوات الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مناطق في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة إلى محور فيلادلفيا على طول الحدود بين مصر وغزة”، وفق ما نقلت "رويترز".

 وتأتي هذه الخطوة بعد وقت قصير من قصف مكثف للمدفعية الإسرائيلية، استهدف وسط مدينة رفح جنوبي القطاع.

وقبل ساعات بدأ الجيش الإسرائيلي بإزالة رافعات وضعها مؤخرًا في رفح جنوب قطاع غزة، وجباليا وبيت لاهيا وبيت حانون شمال القطاع، كان قد وضع عليها كاميرات وأجهزة إلكترونية مختلفة وسلاحًا آليًا رشاشًا في بعضها، بهدف رصد أي حركة من قِبل الفلسطينيين، وإطلاق النار فورًا على أي تهديد محتمل.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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