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قصف أمريكي على أهداف حوثية في الحديدة - أخبار كلمتك

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قصف أمريكي على أهداف حوثية في الحديدة - أخبار كلمتك

قصف أمريكي على أهداف حوثية في الحديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 01:05 صباحاً - تعرضت مناطق تابعة للحوثيين في محافظة الحديدة غربي اليمن لقصف أمريكي، ليل السبت، حسبما أفادت مصادر لـ "سكاي نيوز عربية".

وذكرت المصادر أن بوارج أمريكية قصفت أهدافا تابعة للحوثيين، في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

هجوم أمريكي بريطاني على اليمن 

والجمعة الماضي، استشهد موظف وأصيب 6 آخرين خلال العدوان الأمريكي الإسرائيلي البريطاني على ميناء رأس عيسى في الحديدة.

ونقل موقع أكسيوس عن مسئول أمريكي، قوله إن الضربات التي استهدفت اليمن مؤخرا كانت بالتنسيق مع إسرائيل وليست عمليات مشتركة.


وقال المسئول الأمريكي في حديثه مع موقع أكسيوس، إنه كان هناك تنسيق تكتيكي لتجنب الاشتباك لكن كل طرف هاجم أهدافا مختلفة.

 

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، أن غارات استهدفت محطة حزيز للكهرباء في العاصمة صنعاء.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، عن عدوان أمريكي بريطاني استهدف بـ 12 غارة مديرية حرف سفيان شمالي ‎اليمن.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال في بيان له: "إن سلاح الجو اعترض مسيرة أطلقت من اليمن، ولم يتم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة".

جيش الاحتلال يتصدى لمسيرات حوثية 


وتابع جيش الاحتلال في بيانه ‏اعترض سلاح الجو قبل ذلك مسيرة أخرى أطلقت كما يبدو من اليمن، حيث تم تفعيل إنذارات وفق السياسة المتبعة.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه، أنه اعترض عشرات الصواريخ وأكثر من 100 مسيرة من اليمن.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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